 Ursula von der Leyen face o oprire la Cotroceni în vizita sa în regiunea Mării Negre. Șefa CE se întâlnește luni cu Nicușor Dan | adevarul.ro
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Ursula von der Leyen face o oprire la Cotroceni în vizita sa în regiunea Mării Negre. Șefa CE se întâlnește luni cu Nicușor Dan

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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România luni, 9 noiembrie, şi va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Întâlnirea este programată la Palatul Cotroceni, de la ora 15:30, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Nicuşor Dan şi Ursula von der Leyen, în septembrie 2025.
Nicuşor Dan şi Ursula von der Leyen, în septembrie 2025. Foto: presidency

Vizita face parte din deplasarea pe care şefa Comisiei Europene o efectuează în regiunea Mării Negre, au precizat reprezentanţii instituţiei prezidenţiale.

Cei doi oficiali s-au întâlnit ultima dată pe 1 septembrie 2025, când Ursula von der Leyen a venit în România şi a vizitat, alături de Nicuşor Dan, Baza militară Mihail Kogălniceanu şi Portul Constanţa. Discuţiile au vizat importanţa strategică a portului pentru securitatea regională şi rolul pe care acesta l-ar putea avea în reconstrucţia Ucrainei. Preşedintele României a susţinut atunci operaţionalizarea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră şi utilizarea fondurilor europene, inclusiv prin instrumentul SAFE, pentru dezvoltarea capacităţilor militare şi modernizarea industriei de apărare.

Anterior, pe 26 iunie 2025, Nicuşor Dan şi Ursula von der Leyen au discutat la Bruxelles, în marja reuniunii Consiliului European. Întrevederea, care a durat aproximativ 30 de minute, a avut ca teme reformele economice asumate de România, măsurile fiscale şi bugetare, precum şi revizuirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Vizita are loc pe fondul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei. În octombrie, au fost lovite și nave ancorate în apropierea Canalului Sulina, o rută importantă pentru exporturile ucrainene. Incidentele au adus în prim-plan riscurile pentru navigația civilă și securitatea statelor NATO din regiune.

Unul dintre cazuri este cel al navei civile Wine Trader, atacată în timp ce se îndrepta spre portul Giurgiulești pentru a încărca uleiuri vegetale. Potrivit informațiilor transmise de Sindicatul Liber al Navigatorilor și publicate pe 19 octombrie, cinci membri ai echipajului fuseseră salvați, iar alți șapte erau dați dispăruți. Sindicatul susținea că nava nu avea legătură cu Ucraina.

În acest context, NATO a anunțat în octombrie consolidarea supravegherii în regiune, inclusiv prin aeronave de patrulare maritimă, radare, drone și personal specializat. Nicușor Dan a transmis că România a cerut capacități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere și recunoaștere, pentru protejarea vieților omenești, a comerțului internațional și a infrastructurii critice.

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