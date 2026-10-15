Încă o alertă la Marea Neagră: Un petrolier aflat aproape de Sulina cere ajutorul marinarilor români. Echipajul a anunțat incendiu la bord

O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. Un echipaj se îndreaptă spre petrolierul care ar transporta substanțe chimice.

Alertă în Marea Neagră Foto: Facebook/ARSVOM

Marinari aflați pe o navă sub pavilion San Marino au cerut joi dimineață sprijinul autorităților din România.

Ei au transmis că la bordul navei a izbucnit un incendiu. Nava s-ar afla la 14 mile marine de orașul Sulina, spun reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care au și plecat în misiune către această navă, scrie Digi24.

Deocamdată nu se știe care este cauza incendiului, dar peste noapte o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina.

MApN a ridicat de la sol avioane de luptă spaniole și românești, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Alerta vine după ce o navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacată miercuri seară, 14 octombrie, în rada Sulina, plecase din Turcia și se ducea să încarce în Ucraina la Ismail.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor crede că nava a fost lovită „intenționat”: „Este o premieră: o navă care probabil urma să meargă în Ucraina a fost atacată în apele teritoriale românești”

Adrian Mihălcioiu a precizat că echipajul este în siguranță: „Echipajul este în afara oricărui pericol. Se pare că toți sunt la bord, iar motoarele navei sunt funcționale.”