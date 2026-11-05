 Orașul european subestimat, cu peste 100 de atracții turistice, care rivalizează cu Parisul și Madridul: „Are un farmec aparte” | adevarul.ro
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Video Orașul european subestimat, cu peste 100 de atracții turistice, care rivalizează cu Parisul și Madridul: „Are un farmec aparte”

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Cu peste 100 de muzee și atracții turistice, un centru vechi cu străduțe medievale și o navă de război recuperată după 333 de ani petrecuți sub apă, această capitală europeană este o destinație care merită descoperită. Un turist a fost atât de impresionat încât spune că ar reveni „într-o clipită”.

Stockholm, capitala Suediei
Stockholm, capitala Suediei Foto: Pexels

Parisul, Madridul și Milano se numără printre cele mai populare destinații europene pentru city break. Există însă și capitale mai puțin promovate, care pot concura cu marile metropole prin oferta turistică, patrimoniul istoric și atmosfera lor. Stockholm, capitala Suediei, este una dintre acestea.

Un turist care a vizitat orașul în timpul unei croaziere în Marea Baltică povestește că a fost cucerit de frumusețea locului, dar și de atmosfera relaxată. Curățenia, liniștea și amabilitatea localnicilor l-au făcut să considere capitala suedeză una dintre surprizele plăcute ale călătoriei, potrivit Express.

Vizita a avut loc în timpul unei opriri în port, în cadrul unei croaziere organizate de compania Holland America Line. Deși a avut la dispoziție doar câteva ore pentru a explora orașul, experiența l-a convins că merită să revină pentru o vacanță mai lungă, relatează publicația britanică Express.

„Ceea ce m-a surprins cel mai mult nu a fost doar frumusețea orașului, ci și atmosfera sa generală. Capitala suedeză are un farmec relaxat: este vizibil liniștită, remarcabil de curată și cu adevărat prietenoasă”, a povestit turistul.

Gamla Stan, centrul medieval al capitalei suedeze

Prima oprire a fost Gamla Stan, centrul istoric al Stockholmului, un cartier cu străduțe medievale pavate cu piatră cubică, clădiri vechi și numeroase magazine de suveniruri.

În inima cartierului se află Stortorget, piața renumită pentru fațadele sale colorate, care a devenit unul dintre cele mai fotografiate locuri din capitala Suediei. Tot acolo se găsește Muzeul Premiului Nobel, un obiectiv important pentru cei interesați de istoria prestigioasei distincții.

Orașul are peste 100 de muzee și atracții turistice, astfel că vizitatorii au la dispoziție numeroase variante pentru a-și organiza timpul, indiferent dacă sunt pasionați de istorie, artă sau arhitectură.

Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă

Nava de război care a stat 333 de ani sub apă

Una dintre cele mai importante atracții turistice este Muzeul Vasa, situat pe insula Djurgården, cunoscută pentru numeroasele sale obiective culturale.

Aici este expusă nava de război Vasa, construită în secolul al XVII-lea, care s-a scufundat în timpul primei sale călătorii, în 1628. Vasul a rămas pe fundul apei timp de 333 de ani, fiind recuperat abia în 1961.

Starea remarcabilă de conservare a navei și povestea sa fac din muzeu unul dintre cele mai importante obiective ale capitalei suedeze.

Turistul a remarcat și faptul că explorarea orașului este o experiență în sine, datorită geografiei sale aparte. Stockholm se întinde pe mai multe insule, iar numeroase trasee de plimbare trec pe lângă apă, unde vizitatorii pot găsi terase și baruri în care să se oprească între două obiective turistice.

Pentru cei care au mai mult timp la dispoziție, bicicleta este o alternativă potrivită pentru explorarea capitalei. Închirierea unor biciclete, inclusiv pentru familii, poate fi o modalitate plăcută de a descoperi diferitele cartiere.

De asemenea, există numeroase croaziere turistice care oferă o perspectivă diferită asupra orașului.

În timpul plimbării, turistul a ajuns și în apropierea Parlamentului și a Palatului Regal, unde a avut ocazia să urmărească ceremonia schimbării gărzii regale.

Fika, tradiția suedeză a pauzei de cafea

O vizită în capitala Suediei nu ar fi completă fără descoperirea culturii cafenelelor și a tradiției numite fika. Aceasta presupune o pauză de relaxare, de obicei în compania unei cafele și a unui produs proaspăt de patiserie.

Printre cele mai populare delicatese se numără rulourile cu scorțișoară, nelipsite din vitrinele cafenelelor suedeze.

Turistul spune că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp într-o astfel de cafenea, însă programul croazierei l-a obligat să se întoarcă la bordul navei.

Chiar și câteva ore au fost suficiente pentru a-l convinge că această capitală europeană merită o vizită mai lungă. În opinia sa, nu este nevoie de agitația unei metropole uriașe pentru a descoperi una dintre cele mai frumoase destinații de city break din Europa.

„Este un oraș în care, chiar și cu puțin timp la dispoziție, poți descoperi o parte dintre cele mai frumoase atracții. Cu siguranță vom reveni pentru o vizită mult mai lungă”, a concluzionat acesta.

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