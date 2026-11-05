De ce un submarin spaniol a scufundat vasul Infanta Elena: o singură torpilă a fost suficientă pentru a trimite nava pe fundul Atlanticului

Un submarin spaniol de ultimă generație a scufundat o navă de patrulare retrasă din serviciu, folosind o singură torpilă, în timpul unui exercițiu militar desfășurat în Oceanul Atlantic. Operațiunea a avut loc în cadrul exercițiului SINKEX 26 și a urmărit testarea capacităților de luptă ale submarinului Isaac Peral, primul din noua clasă S-80 a Marinei Spaniole.

Nava Infanta Elena, scufundată Foto: X

Nava Infanta Elena, scoasă din serviciul activ, a fost folosită drept țintă pentru testarea armamentului submarinului. Potrivit informațiilor publicate de Marina Spaniolă, o singură torpilă a fost suficientă pentru a trimite vasul pe fundul oceanului.

Exercițiul a reprezentat o etapă importantă pentru submarinul Isaac Peral, demonstrând capacitatea acestuia de a executa o misiune de atac în condiții reale de tragere, potrivit ukdefencejournal.

La operațiune au participat și fregatele Cristóbal Colón și Navarra, nava multifuncțională Carnota, nava de patrulare Relámpago, o unitate specializată în operațiuni de scufundare și neutralizare a minelor marine, trei avioane de atac AV-8B Harrier, un elicopter, o dronă Scan Eagle și o aeronavă de patrulare maritimă a Forțelor Aeriene Spaniole.

Măsuri speciale pentru protejarea mediului marin

Înainte de scufundare, autoritățile au îndepărtat de pe Infanta Elena combustibilul, uleiurile și celelalte substanțe care ar fi putut polua apa. De asemenea, a fost aplicat un protocol de monitorizare pentru protejarea cetaceelor și a altor specii marine în timpul tragerii cu muniție reală.

Căpitanul Rafael Mira Calvo, comandantul Escadrilei 41 de Escorte, care a coordonat activitatea pe mare de la bordul fregatei Navarra, a evidențiat importanța pregătirii și coordonării tuturor echipajelor implicate.

„Exercițiul nu ar fi putut fi desfășurat fără profesionalismul, pregătirea și coordonarea eficientă a echipajelor, piloților, echipelor specializate și personalului de sprijin al unităților participante. Performanța acestora a fost esențială pentru realizarea activităților în conformitate cu procedurile și măsurile de siguranță stabilite”, a declarat acesta.

Submarinele S-80 vor înlocui vechea flotă a Spaniei

Submarinul Isaac Peral, cunoscut și sub numele de S-81, face parte din noua clasă S-80, construită de compania spaniolă Navantia la șantierul naval din Cartagena. Cele patru submarine din această serie sunt destinate să înlocuiască vechile nave din clasa S-70, aflate în dotarea Marinei Spaniole.

Programul de construcție a întâmpinat dificultăți încă de la prima navă, după ce au fost identificate probleme legate de greutate și flotabilitate. Acestea au impus reproiectarea submarinului. Al doilea submarin din serie, Narciso Monturiol, a efectuat prima scufundare statică în luna iulie.