Containere cu substanțe inflamabile și materiale periculoase de pe nava atacată miercuri, în derivă în Marea Neagră

Containerele căzute de pe nava atacată miercuri cu drone transportă gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase și plutesc încă în derivă în Marea Neagră. Cei 18 marinari de pe portcontainer au fost salvați de autoritățile bulgare și au ajuns miercuri seară la Varna.

Portcontainerul CONTSHIP JET Foto: X/GeoInsider

Peste 20 de containere încărcate cu substanțe periculoase au căzut în mare după ce portcontainerul CONTSHIP JET, atacat miercuri cu drone, s-a înclinat puternic. Acestea plutesc încă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei.

Joi dimineață, avertismentul emis de autoritățile maritime bulgare privind pericolul reprezentat de containere era încă în vigoare, potrivit Mediafax.

Potrivit autorităților maritime bulgare, printre mărfurile transportate în containere se află gaze inflamabile, gaze neinflamabile și netoxice, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase.

Acestea au căzut în mare la sud-est de Capul Kaliakra, situat pe litoralul nordic al Bulgariei, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu România.

Miercuri, autoritățile maritime bulgare au emis un avertisment pentru navigatori, deoarece containerele reprezintă un pericol pentru navigație. Acestea pot fi greu de observat, în special noaptea sau când marea este agitată.

Avertismentul nu stabilește o zonă în care navigația să fie interzisă, ci le cere echipajelor să circule cu prudență. Nu a fost anunțată închiderea porturilor din zonă și nici recuperarea containerelor.

Autoritățile bulgare au început verificări pentru a stabili dacă substanțele transportate au provocat poluarea apei. Primele inspecții efectuate în apropierea coastelor nu au identificat urme vizibile de petrol sau alte semne evidente de contaminare. Au fost anunțate și analize de laborator pentru depistarea eventualelor substanțe poluante.

Nava atacată se îndrepta spre Constanța

Portcontainerul grecesc CONTSHIP JET, care naviga sub pavilion liberian, plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta spre Constanța. Potrivit informațiilor comunicate de echipaj, la bord se aflau 421 de containere.

Nava a fost lovită de trei drone maritime la aproximativ 30 de kilometri de Capul Kaliakra, în afara apelor teritoriale bulgare, miercuri, în jurul prânzului.

Dronele fuseseră observate anterior de un avion francez de patrulare maritimă, care a transmis avertismente navelor aflate în zonă.

În urma atacului, nava a suferit avarii și a rămas în derivă. Autoritățile nu au stabilit încă de unde au fost lansate dronele.

Cei 18 marinari au ajuns la Varna

Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați, în urma unei operațiuni la care au participat Forțele Navale bulgare și Poliția de Frontieră.

Semnalul de urgență a fost transmis autorităților bulgare la ora 12.01 de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Constanța. La ora 12.13, echipajul a abandonat nava. Patruzeci de minute mai târziu, opt marinari se aflau deja la bordul unei nave militare bulgare, iar ceilalți zece erau într-o barcă de salvare.

Potrivit televiziunii bulgare NOVA, marinarii au ajuns miercuri seară târziu la Varna. Proprietarul navei le-a asigurat cazarea la un hotel, iar autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime.

CONTSHIP JET este cea de-a cincea navă lovită în zona economică exclusivă a Bulgariei în ultima lună.

Ancheta privind atacul continuă.