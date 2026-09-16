Elitele ruse se pregătesc pentru o eventuală eră „post-Putin”. Cine ar putea intra în cursa pentru Kremlin

Mai mulți oficiali ruși de rang înalt își construiesc o imagine de tehnocrați și manageri pragmatici, evitând asocierea directă cu partidul „Rusia Unită” și cu retorica radicală privind războiul din Ucraina. Jurnalistul ucrainean Roman Țimbaliuk susține că acest lucru ar putea indica pregătiri pentru perioada de după Vladimir Putin.

Vladimir Putin, președintele Rusiei Foto: Profimedia

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, premierul Mihail Mișustin și ministrul Apărării, Andrei Belousov, s-ar număra printre oficialii care încearcă să își consolideze propriile poziții în perspectiva unei eventuale schimbări politice la Kremlin.

Țimbaliuk spune că nu acordă multă credibilitate teoriilor despre așa-numitele „turnuri ale Kremlinului”, însă consideră că rivalitățile și repoziționările din interiorul elitei ruse merită urmărite.

Potrivit jurnalistului ucrainean, citat de focus.ua, aceste evoluții ar putea indica pregătiri pentru o eventuală perioadă „post-Putin”.

„Nu se va întâmpla peste două-trei săptămâni. Dar faptul rămâne”, a scris jurnalistul pe canalul său de Telegram, susținând că informațiile primite de la surse partenere indică existența unor astfel de pregătiri.

El afirmă că, în timp ce Putin este concentrat asupra războiului din Ucraina, în exteriorul Rusiei se discută tot mai mult despre necesitatea încheierii conflictului și despre modul în care Rusia ar putea deveni mai previzibilă și mai sigură pentru alte state.

În acest context, spune jurnalistul, unele elite străine ar putea căuta persoane din conducerea rusă cu care să poată negocia după Putin.

Cine ar putea aspira la succesiunea lui Putin

Printre numele menționate de Țimbaliuk se află Serghei Sobianin, Mihail Mișustin și Andrei Belousov. El îl include în această listă și pe ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov.

Sobianin este prezentat drept un administrator eficient, preocupat în primul rând de gestionarea capitalei. Jurnalistul observă că primarul Moscovei evită în mod vizibil declarațiile publice despre război.

Mișustin este perceput drept un tehnocrat eficient, în timp ce Belousov, deși ocupă funcția de ministru al Apărării și este direct asociat cu aparatul militar rus, este prezentat drept un administrator riguros și un adept al controlului statului asupra economiei.

Potrivit lui Țimbaliuk, Sobianin și Mișustin își dezvoltă treptat propriile imagini publice, fără să le lege în mod evident de partidul „Rusia Unită”.

Jurnalistul sugerează că această strategie ar putea reprezenta o formă de asigurare politică în cazul în care partidul de guvernământ ar deveni o asociere problematică pentru anumite grupuri din Rusia sau pentru interlocutorii externi.

„Printre principalii grei care ar putea avea ambiții prezidențiale în viitor merită menționați Sobianin, Mișustin și, în mod surprinzător, Belousov”, afirmă Țimbaliuk.

Cei trei sunt descriși de jurnalist drept tehnocrați moderni și manageri pragmatici, care încearcă să păstreze o anumită distanță față de discursul ideologic radical asociat războiului.

Putin spune că se gândește la un succesor: „Mereu mă gândesc la asta poporul să aibă de ales”

O eventuală succesiune nu înseamnă o schimbare imediată

Țimbaliuk subliniază că aceste evoluții nu trebuie interpretate drept un semn că Putin ar urma să fie înlăturat în viitorul apropiat.

„Nu spun că mâine îl vor răsturna pe Putin”, a declarat el, adăugând că o eventuală problemă de sănătate sau o schimbare neașteptată la Kremlin ar putea accelera procesele de succesiune.

Jurnalistul mai susține că popularitatea lui Putin ar fi în scădere și că astfel de date sunt publicate tot mai rar în spațiul public rus.

Aceste afirmații nu sunt însă suficiente, în sine, pentru a demonstra existența unei lupte organizate pentru succesiunea președintelui rus.

Cum ar fi fost promovați potențialii succesori

Potrivit informațiilor prezentate de Țimbaliuk, promovarea unor politicieni alternativi lui Putin ar fi început prin intermediul unor publicații regionale și al unor canale de Telegram, iar ulterior în operațiune ar fi fost implicate și agenții importante de PR.

Jurnalistul a publicat capturi de ecran ale unor presupuse conversații în care apare și agenția moscovită Vinci Agency.

Potrivit acestuia, pentru publicarea materialelor erau oferite sume de ordinul sutelor de mii, iar plata urma să fie făcută, în unele cazuri, prin intermediari sau criptomonede.

Țimbaliuk susține că informațiile ar fi ieșit la iveală în urma unei dispute financiare.

„Istoria s-a dezvăluit dintr-un motiv tipic rusesc:banii”, a afirmat el, citând sursa presupusului material scurs. Potrivit acestei versiuni, beneficiarii nu ar fi achitat unele materiale deja publicate, iar unul dintre angajații implicați ar fi transmis ulterior conversațiile, bugetele și fișierele originale.

Un sondaj controversat

Țimbaliuk susține că eforturile de promovare nu ar fi fost lipsite de efect.

El a publicat o captură dintr-un presupus sondaj al „Portalului Sociologic Ucrainean”, realizat în august, potrivit căruia, într-un scenariu de alegeri prezidențiale, Sobianin ar obține 47,6%, Mișustin 38,1%, iar Belousov 36,7%. Putin ar ocupa locul al patrulea, cu 34,1%.

Datele prezentate nu reprezintă, însă, rezultatul unor alegeri reale, iar contextul și metodologia sondajului trebuie luate în considerare înainte ca aceste procente să fie interpretate ca măsură a popularității reale a potențialilor candidați.

Țimbaliuk consideră că asemenea informații ar putea atrage atenția lui Putin asupra eventualelor rivalități din interiorul elitei.

El amintește, într-o formulare ironică, de riscurile asociate carierelor politice din Rusia, sugerând că oficialii care aspiră la poziții importante pot deveni vulnerabili atunci când intră în conflict cu interesele de la Kremlin.

Deocamdată, nu există dovezi publice că Sobianin, Mișustin sau Belousov pregătesc în mod oficial o candidatură pentru succesiunea lui Putin. Relațiile dintre principalii actori ai elitei ruse și eventualele planuri pentru perioada de după Putin rămân în mare parte opace.