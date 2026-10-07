Oportunitate pentru elevii români care vor să studieze în SUA. România extinde programul de schimburi educaționale cu Statele Unite

Numărul elevilor români care vor putea merge la studii în Statele Unite prin programul FLEX va crește semnificativ în anul școlar 2027-2028. România și American Councils for International Education au semnat un nou acord care prevede până la 90 de participanți la programele FLEX Global și FLEX Abroad Global, față de 26 în actualul an școlar.

România extinde programul de schimburi educaționale cu Statele Unite Foto: Facebook

Dintre aceștia, până la 70 de liceeni români vor putea petrece un an școlar în Statele Unite, unde vor locui la familii-gazdă și vor urma cursurile unui liceu american. În sens invers, până la 20 de elevi americani vor putea veni în România pentru un an de studiu și vor fi găzduiți de familii românești.

Acordul a fost semnat marți, 6 octombrie, de ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, și Lisa Choate, președinta și directoarea executivă a American Councils for International Education.

Extinderea programului vine și cu o creștere a contribuției României. Statul român va finanța până la 45 de participanți, de peste trei ori mai mulți decât în prezent, în timp ce sprijinul financiar american va fi acordat în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Mihai Dimian spune că extinderea programului reprezintă o investiție în educația tinerilor și în relația dintre România și Statele Unite.

„Educația creează legături durabile între oameni și, prin oameni, între țări. Aceasta este una dintre valorile cheie ale programelor FLEX Global și FLEX Abroad Global”, a transmis ministrul Educației.

El i-a îndemnat pe liceeni să se înscrie la selecție și să folosească experiența acumulată în străinătate pentru a contribui ulterior la dezvoltarea comunităților din care provin.

FLEX Global le oferă elevilor de liceu selectați în urma unei competiții bazate pe merit posibilitatea de a petrece un an academic în SUA. Participanții sunt găzduiți de familii americane verificate și urmează cursurile unui liceu din Statele Unite. Programul este finanțat și administrat de Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat american, împreună cu partenerii din țările participante.

Programul este derulat în România din 2015. În ultimul deceniu, peste 18.000 de elevi români au depus candidaturi, iar aproximativ 3.000 de liceeni s-au înscris doar la cea mai recentă rundă de selecție.

FLEX Abroad funcționează în România din 2024 și le oferă elevilor americani posibilitatea de a studia într-un liceu românesc și de a locui cu o familie-gazdă. Programul urmărește ca participanții să cunoască direct cultura și societatea celeilalte țări și să creeze legături care pot continua și după încheierea schimbului.

Pentru elevii români interesați de FLEX Global, procesul de selecție pentru anul școlar 2027-2028 începe în această toamnă. Prima etapă presupune completarea unei aplicații online și a unor eseuri, urmată de un test de limba engleză. Etapele următoare includ interviuri și o selecție finală.