Călin Georgescu, scos din arest și dus din nou la DIICOT. Cristela Georgescu a ajuns și ea la sediul instituției pentru perchezițiile informatice

Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, a fost scos miercuri, 7 octombrie, și adus la sediul DIICOT pentru percheziția informatică. În același timp, soția sa, Cristela Georgescu, a ajuns la DIICOT pentru a doua zi consecutiv, în contextul verificărilor desfășurate în dosar.

Cristela Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit informațiilor din anchetă, aproximativ zeci de dispozitive care aparțin familiei Georgescu au fost ridicate și sunt verificate de procurori. Este vorba despre telefoane mobile, laptopuri și tablete.

Cristela Georgescu a fost prezentă și marți, 6 octombrie, la DIICOT, unde a fost audiată în calitate de martor. La ieșirea din sediul instituției, aceasta a susținut că familia sa este victima unei „persecuții politice” și a acuzat modul în care au fost făcute intervențiile anchetatorilor.

„Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. (...) A fost un mod brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel, la pat”, a declarat Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu, la sediul DIICOT Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Totodată, aceasta a lăsat să se înțeleagă că va apela la CEDO pentru presupuse încălcări ale libertăților și drepturilor fundamentale.

La sosirea sa la DIICOT, marți, aceasta a fost întâmpinată de susținători ai soțului său, care au aplaudat-o și au scandat „Cristela Georgescu este prima doamnă”.

Călin Georgescu, scos din arest pentru percheziția informatică

De asemenea, Călin Georgescu a fost adus din nou la DIICOT pentru efectuarea procedurilor de percheziție informatică. Procurorii verifică datele stocate pe dispozitivele ridicate în anchetă, în încercarea de a clarifica traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea investigată.

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost luată în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate. Pentru accesarea creditului, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro.

Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

Ulterior, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Omul de afaceri a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

Călin Georgescu a fost ridicat pe 21 septembrie, în cadrul unui dosar instrumentat de DIICOT, care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În aceeași zi au fost efectuate mai multe percheziții în București și în județul Ilfov.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit și sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în încercarea de a recupera prejudiciul reclamat.

Perchezițiile informatice desfășurate în aceste zile urmăresc analizarea informațiilor stocate pe dispozitivele ridicate de anchetatori și pot oferi noi date despre relațiile dintre persoanele vizate, tranzacțiile financiare și modul în care ar fi fost derulată afacerea.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.