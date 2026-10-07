Israelul continuă să trăiască sub trauma atacului din 7 octombrie și într-un Orient Mijlociu pe care îl consideră în continuare extrem de periculos. Într-un interviu acordat emisiunii „Agenda Internațională”, realizată de Răzvan Munteanu, ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, vorbește despre amenințările reprezentate de Hamas, Hezbollah și rebelii Houthi, rolul Iranului și viitorul Fâșiei Gaza. Mesajul diplomatului este tranșant: Israelul nu intenționează să reocupe Gaza, dar reconstrucția nu poate începe atât timp cât Hamas continuă să existe acolo ca organizație teroristă.

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„Orientul Mijlociu încă este o zonă periculoasă, atât pentru Israel, cât și pentru mulți musulmani”, spune ES Lior Ben Dor, ambasadorul statului Israel la București, în emisiunea Agenda Internațională realizată de Răzvan Munteanu.

Diplomatul israelian vorbește despre efectele atacului din 7 octombrie asupra societății israeliene, dar și despre amenințările de securitate cu care Israelul continuă să se confrunte în regiune.

„Israelul încă trăiește trauma, sunt încă persoane rănite și familii care au pierdut membri importanți. Încă sunt mulți israelieni care nu s-au putut întoarce la casele lor. Încă ne simțim că suntem amenințați. Este adevărat că am început să luptăm puternic împotriva inamicilor noștri, iar acum organizația teroristă Hamas din Gaza este mai slăbită, organizația teroristă Hezbollah din Liban este mai slăbită. Houthi în Yemen încă sunt activi și periculoși. În spatele acestora se află acest regim periculos al Iranului. Sunt multe provocări, dar suntem hotărâți. Nu avem de ales. Trebuie să luptăm, trebuie să fim puternici, știu că trebuie să ne apărăm”, susține ambasadorul Israelului.

În ceea ce privește situația din Fâșia Gaza, ambasadorul susține că obiectivul Israelului rămâne eliminarea capacității Hamas de a reprezenta o amenințare și prevenirea repetării unui atac precum cel din 7 octombrie.

Mesaj ferm: Fără Hamas, apoi putem începe reconstrucția

„Nu putem permite, nu putem tolera o situație în care organizația teroristă Hamas ne poate ataca așa cum a făcut în data de 7 octombrie, acum trei ani. De aceea suntem hotărâți să luptăm împotriva lor și de aceea suntem prezenți în aproape 50% din teritoriul Gazei. Trebuie să ținem Hamas la o distanță suficientă de granița cu Israel. Din acest motiv mergem în continuare după toți cei care au participat la acest atac terorist, cei care au luat în captivitate, torturat și ucis cetățeni israelieni”, a mai adăugat ambasadorul statului Israel.

În același timp, Lior Ben Dor afirmă că prezența militară israeliană în Fâșia Gaza nu are ca obiectiv reocuparea teritoriului, ci împiedicarea Hamas de a lansa noi atacuri împotriva Israelului.

„Israelul nu are intenția de a ocupa Gaza din nou. Menținem prezența militară doar pentru a ne asigura că Hamas nu ne va ataca din nou. Teroriștii Hamas sunt încă în zona de litoral, având multă muniție la dispoziție, muniție prin care mențin controlul asupra populației din Gaza. Nu putem vorbi încă de reconstrucția Fâșiei Gaza, atât timp cât Hamas este prezentă acolo”.

Ambasadorul s-a referit și la situația populației civile palestiniene, despre care afirmă că este afectată de menținerea controlului Hamas asupra unor zone din Gaza.

„Mulți palestinieni din Gaza cred că sunt obosiți de ceea ce face gruparea teroristă, și doresc un stil de viață normal. Dar nici ei nu pot face ceva cu adevărat împotriva Hamas. Sunt civili, nu au arme. Îmi pare rău că civilii din Gaza nu pot avea o viață mai bună, doar pentru că sunt captivii Hamas”.

În acest context, diplomatul israelian afirmă că Israelul nu se opune reconstrucției Fâșiei Gaza, însă condiționează acest proces de eliminarea Hamas ca organizație teroristă din teritoriu.

„Noi nu suntem împotriva reconstrucției Fâșiei Gaza. Dar avem o condiție foarte clară. În primul rând vrem ca Hamas să nu mai existe în Gaza ca organizație teroristă”.