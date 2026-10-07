 „Moartea Neagră” nu a dispărut. Bacteria care provoacă ciuma pneumonică există și astăzi și poate fi fatală | adevarul.ro
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„Moartea Neagră” nu a dispărut. Bacteria care provoacă ciuma pneumonică există și astăzi și poate fi fatală

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Ciuma nu a dispărut, iar specialiștii continuă să studieze bacteria care o provoacă. Boala are mai multe forme, însă cea pneumonică este considerată cea mai virulentă și poate evolua extrem de rapid. Organizația Mondială a Sănătății a cerut Rusiei informații suplimentare după moartea unui angajat al unui laborator de cercetare a ciumei din Siberia.

Ciuma nu a dispărut. Forma pneumonică este cea mai virulentă și poate evolua extrem de rapid
Ciuma nu a dispărut. Forma pneumonică este cea mai virulentă și poate evolua extrem de rapid Foto: X

Cazul cercetătorului din Siberia a readus în atenție o boală asociată în primul rând cu marile epidemii din trecut. Autoritățile ruse investighează în continuare cauza decesului, însă nu au confirmat că bărbatul a fost infectat cu ciumă pneumonică.

Informațiile apărute în presa rusă au generat numeroase speculații, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a solicitat Rusiei mai multe date despre caz, potrivit BBC.

Autoritățile ruse susțin că persoanele care au intrat în contact cu cercetătorul au fost testate și au avut rezultate negative pentru ciumă pneumonică.

Oficialii ruși au transmis, de asemenea, că testele efectuate asupra pacientului au arătat „absența microorganismelor asociate cu activitatea profesională a pacientului”. Astfel, cauza exactă a îmbolnăvirii și a decesului nu este încă pe deplin clară.

Ce este ciuma

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Deși este asociată cu Moartea Neagră și cu epidemiile devastatoare din Evul Mediu, bacteria nu a dispărut.

Aceasta continuă să existe în natură, în special în populațiile de rozătoare, iar cazuri sporadice de infectare a oamenilor sunt raportate și în prezent.

Potrivit specialiștilor, în lume apar în fiecare an aproximativ 1.000 până la 3.000 de cazuri de ciumă, numărul variind de la un an la altul. Cele mai multe sunt cazuri de ciumă bubonică, iar o parte importantă dintre acestea sunt înregistrate în Africa Centrală. Boala poate apărea însă și în alte regiuni, inclusiv în Rusia, India, China și Statele Unite.

Profesorul Piero Olliaro, profesor de boli infecțioase asociate sărăciei la Universitatea Oxford, explică faptul că bacteria persistă în rezervoare animale din numeroase zone ale lumii.

Aproximativ 200 de specii de rozătoare pot găzdui Yersinia pestis, iar astfel de rezervoare naturale există în America, Eurasia și Africa.

„Ciuma nu a dispărut: bacteria care o provoacă, Yersinia pestis, persistă în rezervoare animale din numeroase regiuni ale lumii”, a explicat profesorul.

Trei forme principale ale bolii

Ciuma poate apărea sub trei forme principale: bubonică, septicemică și pneumonică. Ciuma bubonică este forma care afectează ganglionii limfatici. Ciuma septicemică apare atunci când bacteria ajunge în sânge, iar ciuma pneumonică afectează plămânii.

Forma pneumonică poate apărea după ce o persoană a fost infectată inițial cu una dintre celelalte forme ale bolii. În anumite situații, însă, infecția poate ajunge direct la plămâni.

Ciuma pneumonică este considerată cea mai virulentă formă a bolii. Printre simptome se numără dificultățile de respirație, durerile în piept și tusea, care poate fi însoțită de eliminarea de sânge.

Cum se transmite ciuma

Ciuma este asociată în principal cu mamiferele mici și puricii care le parazitează. O persoană se poate infecta după ce este mușcată de un purice infectat sau după ce intră în contact cu un animal infectat.

În cazul ciumei pneumonice există însă și posibilitatea transmiterii de la om la om. O persoană bolnavă poate elimina prin tuse picături respiratorii care conțin bacteria. Acestea pot fi inhalate de o altă persoană și pot provoca infectarea. De regulă, este nevoie de un contact apropiat.

Ciuma pneumonică se poate dezvolta și la o persoană care a avut ciumă septicemică, dacă infecția se extinde ulterior la plămâni.

Boala care a provocat Moartea Neagră

Ciuma este strâns legată de una dintre cele mai devastatoare epidemii din istoria omenirii. Se consideră că forma pneumonică a avut un rol important în ceea ce este cunoscut drept Moartea Neagră, epidemia care a ucis milioane de oameni în Europa în secolul al XIV-lea. Boala nu este, însă, una exclusiv istorică.

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Ciuma a ucis milioane de oameni
Ciuma a ucis milioane de oameni Foto: Profimedia

Medicul Zania Stamataki, profesor de imunologie virală la Universitatea din Birmingham, atrage atenția că ciuma rămâne endemică în populațiile de rozătoare din mai multe regiuni ale lumii.

„Ciuma nu este o boală istorică. Ea rămâne endemică în populațiile de rozătoare din Africa, Asia și America, iar cazuri umane apar în fiecare an, inclusiv focare ale formei pneumonice”, a declarat specialista.

De ce sunt necesare laboratoarele care studiază ciuma

Existența unor laboratoare în care bacteria este păstrată și studiată poate fi alarmantă pentru public, însă cercetătorii spun că astfel de activități sunt importante pentru prevenirea viitoarelor epidemii.

Studierea bacteriei este necesară pentru dezvoltarea metodelor de diagnostic, cercetarea vaccinurilor și monitorizarea rezistenței la antibiotice.

„Diagnosticarea, dezvoltarea vaccinurilor și supravegherea rezistenței la antibiotice necesită laboratoare care păstrează și studiază organismul viu. Această activitate este vitală pentru pregătirea în cazul unor focare”, a explicat dr. Stamataki.

Ciuma pneumonică poate deveni fatală foarte repede

Unul dintre principalele motive pentru care forma pneumonică este considerată atât de periculoasă este viteza cu care poate evolua.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, perioada de incubație poate fi foarte scurtă, uneori de doar 24 de ore. Dacă boala nu este diagnosticată și tratată rapid, experții avertizează că poate fi aproape întotdeauna fatală.

Totuși, ciuma poate fi tratată cu antibiotice, iar șansele de supraviețuire cresc considerabil atunci când tratamentul este început devreme.

Medicul Malick Gibani, profesor asociat clinic de vaccinologie bacteriană la Imperial College London, spune că ciuma pneumonică reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea publică.

Suspiciune de ciumă în Rusia

„Ciuma pneumonică este o manifestare foarte severă a bolii”, a declarat medicul.

Unele manuale medicale menționează o mortalitate de 100% în cazul ciumei pneumonice netratate, însă specialistul precizează că este dificil să existe statistici exacte în epoca modernă.

„Este tratabilă cu antibiotice, în special dacă tratamentul este început devreme”, a explicat Gibani.

Persoanele care au fost expuse unui risc ridicat pot primi antibiotice pentru profilaxie după expunere și, în funcție de situație, pot fi supuse carantinei.

Ce se întâmplă în cazul din Rusia

Deocamdată, autoritățile ruse nu au confirmat că angajatul laboratorului din Siberia a murit din cauza ciumei pneumonice. Investigația continuă, iar OMS a cerut informații suplimentare despre caz.

În contextul îngrijorărilor privind posibilitatea unei transmiteri, autoritățile ruse au precizat că persoanele care au intrat în contact cu cercetătorul au fost testate și au avut rezultate negative pentru ciumă pneumonică.

Cazul a atras atenția și în Statele Unite. Președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul analizează „foarte atent” situația.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au transmis că „nu există indicii privind o amenințare mai largă la adresa Statelor Unite”.

În Marea Britanie, autoritățile sanitare au anunțat că încearcă să obțină mai multe informații despre caz, dar au precizat că riscul pentru populația britanică este „foarte scăzut”.

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