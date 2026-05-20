Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

La întâlnirea cu Putin, Xi Jinping a cerut Rusiei să contribuie la construirea unui „sistem echitabil de guvernanță globală”

Liderul chinez Xi Jinping a declarat miercuri, în cadrul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, că China și Rusia ar trebui să contribuie la construirea unui „sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai just”, într-un context internațional pe care l-a descris drept „complex și instabil”, relatează BBC.

Xi Jinping primire cu fast pentru Vladimir Putin/FOTO:X

Discuțiile dintre cei doi lideri au loc la doar câteva zile după summitul dintre Xi și președintele american Donald Trump, desfășurat în capitala chineză.

La începutul întrevederii, Xi Jinping a criticat ceea ce a numit „hegemonia unilaterală”, afirmând însă că pacea, cooperarea și dezvoltarea rămân principalele aspirații ale comunității internaționale.

Liderul chinez a spus că Beijingul și Moscova, în calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și „mari puteri globale”, trebuie să adopte o „viziune strategică pe termen lung” și să își aprofundeze cooperarea.

Xi a susținut că relațiile dintre China și Rusia continuă să se consolideze datorită creșterii încrederii politice reciproce, cooperării strategice și extinderii legăturilor economice și diplomatice.

Xi avertizează asupra riscului revenirii la „legea junglei” în relațiile internaționale

El a avertizat, de asemenea, asupra riscului revenirii la „legea junglei” în relațiile internaționale și a afirmat că cele două state trebuie să se sprijine reciproc în procesele lor de dezvoltare națională.

Vizita lui Vladimir Putin coincide cu marcarea a 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate, prietenie și cooperare dintre Rusia și China, acord semnat în 2001 și prelungit acum de cele două părți.

Președintele rus l-a numit pe Xi Jinping „prieten drag” și a declarat că relațiile dintre Moscova și Beijing se află la „un nivel fără precedent”. Potrivit lui Putin, schimburile comerciale bilaterale au crescut de peste 30 de ori în ultimii 25 de ani.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia continuă să fie „un furnizor de încredere de resurse energetice”, în timp ce China este „un consumator responsabil” al acestora, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Putin a confirmat și participarea sa la summitul APEC, programat în noiembrie în orașul chinez Shenzhen, invitându-l totodată pe Xi să viziteze Rusia anul viitor.

Xi: războiul cu Iranul se află într-un „moment critic” și că reluarea ostilităților este „inacceptabilă”

În cadrul întâlnirii, Xi Jinping a făcut referire și la conflictul din Orientul Mijlociu, afirmând că războiul cu Iranul se află într-un „moment critic” și că reluarea ostilităților este „inacceptabilă”.

Liderul chinez a reiterat propunerea sa în patru puncte privind pacea și stabilitatea în regiune, prezentată luna trecută în timpul întâlnirii cu prințul moștenitor din Abu Dhabi. Inițiativa vizează promovarea coexistenței pașnice, respectarea suveranității statelor și consolidarea dreptului internațional.

Analiști citați de Bloomberg notează însă că interesele Beijingului și Moscovei nu coincid în totalitate în privința crizei din Orientul Mijlociu. China este interesată de menținerea fluxurilor stabile de energie din regiune, în timp ce Rusia ar putea beneficia economic de o eventuală creștere abruptă a prețurilor petrolului și gazelor.

Întâlnirea dintre Xi și Putin a început într-un format restrâns, urmat de negocieri extinse între delegațiile celor două state. Ministrul chinez de Externe Wang Yi urmează să aibă, de asemenea, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

Aprofundarea parteneriatului strategic și promovarea unei „ordini mondiale multipolare".

Potrivit Kremlinului, cele două părți intenționează să semneze 21 de documente bilaterale. Printre acestea se numără o declarație comună privind aprofundarea parteneriatului strategic și un document referitor la promovarea unei „ordini mondiale multipolare”.

Ceremonia oficială organizată pentru Vladimir Putin la Marea Sală a Poporului din Beijing a fost similară celei oferite recent lui Donald Trump. Liderul rus a fost întâmpinat cu gardă militară, fanfară și copii care fluturau steagurile Chinei și Rusiei.

Relațiile dintre Xi Jinping și Vladimir Putin s-au apropiat semnificativ în ultimii ani, în special după invazia rusă în Ucraina. Rusia depinde tot mai mult de China pentru componente tehnologice și echipamente necesare industriei sale militare, în timp ce Beijingul a devenit unul dintre principalii cumpărători ai resurselor energetice rusești.

China continuă însă să afirme public că menține o poziție „neutră” față de războiul din Ucraina, în timp ce statele occidentale au cerut în repetate rânduri Beijingului să exercite presiuni asupra Moscovei pentru încetarea conflictului.

