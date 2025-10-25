Trimisul lui Putin la Washington: Rusia și Ucraina, aproape de un acord diplomatic pentru încheierea războiului

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică care să pună capăt războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei, notează Kyiv Post.

Vorbind pentru CNN după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, Dmitriev a negat, de asemenea, că întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată, așa cum anunțase anterior președintele american. El a sugerat că cei doi lideri s-ar putea întâlni la o dată ulterioară.

Summitul, inițial programat la Budapesta, a fost amânat marți, după ce Rusia a respins un armistițiu imediat – un eșec invocat de Trump pentru justificarea amânării. Președintele SUA a afirmat că a anulat discuțiile din cauza „lipsei de progrese în eforturile diplomatice” și pentru că „momentul nu era potrivit”.

Cu toate acestea, Dmitriev s-a arătat optimist: „Cred că Rusia, SUA și Ucraina sunt de fapt destul de aproape de o soluție diplomatică”. El nu a oferit detalii despre ce ar putea include un astfel de acord.

Potrivit Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă, la Miami, cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Agenția rusă TASS a informat că Dmitriev va avea și alte întâlniri, nespecificate, în timpul vizitei sale.

Diplomați europeni au declarat pentru Reuters că țările UE colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor actuale de luptă – o idee menită să mențină implicarea SUA, recunoscând în același timp realitatea de pe teren.

„Este un pas important că președintele Zelenski a recunoscut deja că e vorba despre liniile de luptă. Poziția lui anterioară era ca Rusia să părăsească complet teritoriul, deci cred că suntem rezonabil de aproape de o soluție diplomatică care poate fi realizată”, a spus Dmitriev.

Declarațiile vin în contextul noilor sancțiuni americane împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, menite să limiteze capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina. Dmitriev a criticat sancțiunile și a avertizat că acestea vor afecta mai mult consumatorii americani decât economia rusă: „Vor duce doar la creșterea prețului benzinei în Statele Unite”.

În aceeași perioadă, Trump a plecat într-un turneu în Asia, cu trei opriri, axat pe amenințarea nucleară din Coreea de Nord, tensiunile comerciale cu Beijingul și noi eforturi de a reduce veniturile Moscovei din petrol. Momentul central al călătoriei va fi întâlnirea față în față cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul Summitului APEC din Coreea de Sud, discuțiile concentrându-se pe dispute comerciale, controale la export și achiziția de petrol rusesc de către China.