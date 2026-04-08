Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Președintele Macron cere extinderea armistițiului SUA-Iran și în Liban: „Situația este critică”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, salută acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, dar avertizează că acesta nu este suficient. Liderul de la Paris insistă că armistițiul trebuie extins și asupra Libanului, unde conflictul continuă să escaladeze.

Macron cere extinderea armistițiului SUA–Iran și în Liban FOTO: EPA EFE
Șeful statului francez a descris armistițiul de două săptămâni dintre Washington și Teheran drept „un lucru foarte bun”, însă a subliniat că efectele acestuia ar trebui să se resimtă și în Liban, în contextul operațiunilor militare israeliene din zonă.

„Situația este critică. Ceea ce am văzut cu atacurile și ocupația Israelului în sudul Libanului nu este răspunsul corect”, a declarat Emmanuel Macron, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Apărare, potrivit Politico.

El a adăugat că Franța speră ca armistițiul „să fie pe deplin respectat în întreaga regiune” și să creeze condițiile necesare pentru reluarea negocierilor privind dosarele sensibile legate de Iran: „Ne așteptăm ca, în zilele și săptămânile următoare, armistițiul să fie pe deplin respectat în întreaga regiune și să permită negocieri care, așa cum pledează Franța din 2018, vor duce la o rezolvare durabilă a problemelor nucleare, balistice și regionale legate de Iran”.

Libanul, prins în mijlocul conflictului

Tensiunile din regiune s-au extins în Liban după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat atacuri asupra Israelului, în urma eliminării ayatollahului Ali Khamenei.

Ca reacție, Israelul a desfășurat bombardamente și o incursiune terestră în sudul Libanului. Potrivit autorităților de la Beirut, aceste operațiuni au provocat moartea a peste 1.500 de persoane.

Franța a condamnat în repetate rânduri atacurile și a cerut deschiderea unor negocieri între Israel și Liban. De asemenea, Parisul a acuzat armata israeliană că încearcă să „intimideze” trupele franceze implicate într-o misiune de menținere a păcii sub egida United Nations.

Mesaje contradictorii privind extinderea armistițiului

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care a sprijinit acordul dintre SUA și Iran, a sugerat că încetarea focului ar putea fi extinsă și la Liban. În schimb, premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins această idee, afirmând clar că acordul „nu include Libanul”.

Biroul lui Netanyahu a reiterat această poziție, în ciuda afirmațiilor venite din partea Iranului și Pakistanului, care susțin contrariul.

Violențele continuă pe teren

Între timp, situația din Liban rămâne tensionată. În dimineața zilei de 8 aprilie, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru locuitorii orașului Tyre, în sudul țării, în anticiparea unor noi operațiuni militare.

Sudul Libanului a fost vizat de bombardamente de artilerie și atacuri cu drone, inclusiv în orașele Kana și Al-Kaleileh. De asemenea, cu puțin timp înainte de anunțarea armistițiului dintre SUA și Iran, un atac aerian israelian asupra unei mașini din apropierea unor cafenele din Saida s-a soldat cu opt morți și 22 de răniți, potrivit Ministerului Sănătății libanez.

Bilanțul conflictului rămâne unul dramatic: peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar mai mult de un milion de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Armata israeliană își justifică acțiunile prin necesitatea de a combate activitățile considerate teroriste ale Hezbollah și le recomandă civililor să evacueze zonele de risc „pentru siguranța lor”.

