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O mamă contestă listele de lecturi pentru vacanță primite de fiica sa de la școală: „Nu mi se pare corect să cumpăr 10-15 cărți noi”

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O mamă atrage atenția asupra modului în care sunt abordate lecturile de vacanță, susținând că lista de cărți nu ar trebui să transforme o perioadă destinată relaxării elevilor într-o continuare a anului școlar.

Femeia cere o regândire a modului în care este prezentată lectura de vacanță. FOTO Shutterstock
Femeia cere o regândire a modului în care este prezentată lectura de vacanță. FOTO Shutterstock

Într-un manifest publicat în secțiunea „Opinii” a platformei La Tabla, mama unei eleve de clasa a VI-a spune că, deși își încurajează copilul să citească, nu este de acord cu presiunea excesivă pusă pe elevi.

„Nu cred că vacanța de vară trebuie transformată într-o prelungire a anului școlar. Copiii au nevoie de timp liber, de joacă, de ieșiri cu prietenii, de plictiseală creativă și de experiențe reale. În același timp, nu cred nici că trei luni fără să deschidă o carte reprezintă cea mai bună soluție, afirmă aceasta.

„Citesc pentru că trebuie”

Femeia subliniază că problema nu este existența unor recomandări de lectură, ci modul în care acestea sunt impuse.

Atunci când lectura devine obligatorie și este însoțită de cerințe birocratice, precum rezumate și verificări, „copiii nu mai citesc din plăcere, citesc pentru că trebuie”, consideră femeia

Părintele recunoaște însă importanța cititului într-o perioadă dominată de tehnologie și conținut rapid: „lectura rămâne importantă, pentru că dezvoltă imaginația și răbdarea”.

Soluția propusă este una echilibrată: liste orientative, mai multă libertate de alegere și accent pe interesul copilului.

„Mi se pare mai valoros ca un elev să citească două cărți care îl captivează cu adevărat, decât zece pe care le uită imediat”, mai spune femeia.

„Mai puține obligații și mai multă curiozitate”

Mama elevei atrage atenția și asupra costurilor achiziționării cărților.

„Nu mi se pare corect nici să cumpăr 10-15 titluri noi la comanda cuiva”, spune ea, sugerând că sistemul ar trebui să țină cont și de acest aspect.

Mesajul se încheie cu un apel către profesori de a regândi modul în care este prezentată lectura de vacanță: „Poate mai puține obligații și mai multă curiozitate. Vom avea toți de câștigat”.

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