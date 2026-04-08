Liderul opoziției israeliene critică gestionarea armistițiului cu Iranul de către Netanyahu: „Nu a mai existat niciodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră”

Premierul Benjamin Netanyahu a fost criticat de liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, pentru modul în care a gestionat conflictul cu Iranul, după ce șeful guvernului israelian a susținut armistițiul de două săptămâni propus de președintele american Donald Trump.

Yair Lapid a numit situația un „dezastru politic” pentru Israel, acuzând că țara „nici măcar nu a fost prezentă la masa negocierilor” privind securitatea națională, relatează BBC.

„Nu a mai existat niciodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră. (...)

Armata a făcut tot ce i s-a cerut, publicul a dat dovadă de o rezilienţă incredibilă, dar Netanyahu a eşuat politic, a eşuat strategic şi nu a îndeplinit niciunul dintre obiectivele pe care el însuşi le-a stabilit”, a afirmat liderul opoziției.

Biroul lui Netanyahu a precizat că armistițiul nu include Libanul, deși atât Iranul, cât și Pakistanul susțin contrariul. În dimineața zilei de miercuri, 8 aprilie, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru locuitorii orașului Tyre, în sudul Libanului, în contextul planificării unor acțiuni militare în regiune.

Conflictul continuă să afecteze grav Libanul: sudul țării a fost lovit de foc de artilerie și atacuri cu drone asupra orașelor Kana și Al-Kaleileh. De asemenea, cu doar o oră înainte de anunțarea încetării focului în Iran, Israelul a bombardat o mașină în fața unui șir de cafenele din Saida, provocând moartea a opt persoane și rănirea a altor 22, conform Ministerului Sănătății din Liban.

Până în prezent, conflictul a dus la peste 1.500 de morți și a strămutat peste un milion de persoane în Liban, potrivit autorităților locale citate de Sky News. Armata israeliană justifică acțiunile prin necesitatea de a combate activitățile teroriste ale Hezbollah, recomandând evacuarea imediată a civililor „pentru siguranța lor”.

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.