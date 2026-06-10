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Tragedie în Capitală. Un motociclist de 26 de ani și-a pierdut viața spulberat de un tramvai

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Un motociclist în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața miercuri, 10 iunie în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală. Tânărul a intrat în coliziune cu un tramvai.

Zeci de accidente în care sunt implicați motocicliști au loc anual în România. FOTO arhivă IPJ Cluj
Zeci de accidente în care sunt implicați motocicliști au loc anual în România. FOTO arhivă IPJ Cluj

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:00 și a fost sesizat prin apel la 112.

„Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta pe Bulevardul Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitila către str. Jiului, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieșea din depoul STB”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Echipajele medicale au intervenit de urgență și au efectuat manevre de resuscitare asupra motociclistului.

Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul la fața locului.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat temporar pe sensul dinspre Șoseaua Chitila către strada Pajurei, pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că, în urmă cu o lună, un motociclist de doar 19 ani și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit petrecut în zona Vârfului Heniu Mare din Munții Bârgăului.

Anul trecut, un adolescent de 17 ani a murit după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. 

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