Israel anunță planuri controversate după război: sate întregi din sudul Libanului vor fi rase de pe fața pământului

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul intenționează să mențină o prezență militară în sudul Libanului după încheierea conflictului, invocând motive de securitate. Anunțul vine pe fondul escaladării violențelor din regiune și al unui bilanț tot mai grav al victimelor. Israelul va distruge toate locuințele din satele libaneze de lângă graniță, iar celor 600.000 de oameni care au fugit din sud nu li se va permite să se întoarcă acasă până când nordul Israelului nu va fi în siguranță.

Potrivit oficialului israelian, după finalizarea operațiunilor militare, armata israeliană va rămâne în sudul Libanului pentru a crea o zonă tampon de securitate. „La încheierea acestei operaţiuni, Forţele de apărare israeliene (IDF) se vor instala în zona de securitate din interiorul Libanului, pe o linie defensivă împotriva rachetelor antitanc şi vor menţine controlul asupra securităţii în întreaga zonă până la râul Litani”, a declarat Katz într-un mesaj video, potrivit Agerpres.

Râul Litani se află la aproximativ 30 de kilometri nord de granița dintre Israel și Liban, iar planul presupune controlul militar al întregii regiuni până la această limită.

Întoarcerea civililor, blocată

Ministrul apărării a subliniat că populația civilă evacuată din sudul Libanului nu va putea reveni în zonă prea curând. „Întoarcerea la sud de Litani a celor peste 600.000 de locuitori din sudul Libanului, care au fost evacuaţi în nord, va fi complet împiedicată atât timp cât securitatea şi siguranţa locuitorilor din nordul Israelului nu vor fi garantate”, a precizat el.

Oficialul israelian a anunțat și măsuri drastice în localitățile libaneze de la graniță. „Toate casele din localităţile (libaneze) adiacente frontierei cu Israelul vor fi demolate după modelul Rafah şi Beit Hanoum din Fâşia Gaza pentru a elimina odată pentru totdeauna orice ameninţare de-a lungul frontierei pentru locuitorii (israelieni) din nord”, a spus Katz.

Referirea vizează orașele Rafah și Beit Hanoun, afectate puternic de operațiunile militare israeliene în războiul împotriva grupării Hamas.

Contextul conflictului

Situația din Liban s-a deteriorat după ce gruparea șiită Hezbollah a lansat, pe 2 martie, un atac asupra Israelului, în contextul tensiunilor regionale legate de Iran. Potrivit informațiilor, atacul ar fi fost o reacție la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în prima zi a conflictului.

De atunci, bombardamentele israeliene asupra Libanului au provocat peste 1.200 de morți și mai mult de 3.600 de răniți, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății libanez. La rândul său, Israelul susține că a eliminat aproximativ 850 de combatanți în cadrul operațiunilor militare.