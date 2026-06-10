Și-a pierdut job-ul, după ce i-a „pârât” pe fotbaliștii Croației că au consumat alcool în cantonament, la Mondial

Naționala Croației s-a confruntat cu o situație neașteptată chiar înainte de Campionatul Mondial. Un angajat al hotelului în care este cazată delegația a fost concediat după ce a făcut publice mai multe detalii din interiorul taberei echipei.

Un interviu l-a costat locul de muncă

Managerul de catering al hotelului din Alexandria, Virginia, a oferit un interviu anonim presei, însă identitatea sa a fost descoperită rapid. Acesta a dezvăluit aspecte legate de alimentația jucătorilor și de regulile impuse pe durata șederii echipei.

Printre informațiile apărute s-a numărat și faptul că fotbaliștilor croați li s-a permis să consume vin în cantonament. Totodată, angajatul a explicat că meniul echipei este bazat în mare parte pe preparate din pește și fructe de mare, pentru a asigura o alimentație cât mai ușoară în condițiile temperaturilor ridicate din Statele Unite.

Deși detaliile făcute publice nu au fost considerate deosebit de importante, Federația Croată a tratat cazul cu seriozitate, considerând că acordul de confidențialitate a fost încălcat. În consecință, angajatul a fost demis.

Croația își începe aventura la Campionatul Mondial pe 17 iunie, când va întâlni Anglia, de la ora 23:00. Selecționata lui Zlatko Dalic se află în Grupa L, alături de Ghana și Panama.