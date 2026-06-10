Trei brățări preistorice din aur revin acasă după cinci ani de investigații. Vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va prezenta în premieră publicului, vineri, 12 iunie, trei brățări preistorice din aur recuperate de autoritățile române în urma unei anchete internaționale care a durat mai bine de cinci ani.

Artefactele vor fi expuse în cadrul micro-expoziției „Recuperarea trecutului. Un nou caz de succes privind patrimoniul cultural național al României – 3 brățări preistorice din aur”, organizată în seria „Exponatul lunii”.

Recuperate după ce au apărut la o casă de licitații din Monaco

Potrivit MNIR, brățările au fost identificate inițial la o casă de licitații din Monaco și au fost ulterior sechestrate în Belgia, înainte de a fi repatriate în România în anul 2024.

Autoritățile consideră că obiectele au fost braconate arheologic și scoase ilegal din țară în perioada 2018–2019.

Recuperarea lor a implicat cooperarea dintre mai multe instituții române și belgiene, inclusiv Inspectoratul General al Poliției Române, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și autoritățile judiciare din Belgia.

Artefacte vechi de peste 3.000 de ani

Cele trei brățări sunt realizate din aur masiv și sunt decorate în mod similar. Specialiștii le datează la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului, în jurul anului 1150 î.Hr.

Obiectele au fost clasate în categoria Tezaur în prima parte a anului 2025 și fac acum parte din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României.

Potrivit cercetătorilor, acestea reprezintă bunuri de prestigiu și este posibil să fi făcut parte dintr-o depunere votivă, cu rol ritualic.

Analizele realizate până în prezent indică faptul că artefactele provin cel mai probabil din zona Crișanei, în nord-vestul României. Specialiștii au identificat și asemănări cu descoperiri arheologice din nord-estul Ungariei.

MNIR subliniază că obiectele oferă informații importante despre prelucrarea aurului, organizarea socială și rețelele de schimb existente în Europa preistorică.

Expoziția va putea fi vizitată până la jumătatea lunii iulie, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 18.00.