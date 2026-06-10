Răzvan Dumitrescu rupe tăcerea despre plecarea de la Antena 3 după aproape 16 ani: „E locul în care am stat cel mai mult”

Răzvan Dumitrescu a explicat, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, de ce a decis să plece de la Antena 3 CNN după aproape 16 ani.

„16 ani e o viață de om. E locul în care am stat cel mai mult (...) E și o uzură care intervine și, la un moment dat, simți că vrei să faci și altceva”, a declarat jurnalistul în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Dumitrescu a spus că longevitatea în presă nu poate fi explicată printr-o rețetă universală și că fiecare jurnalist își construiește propriul parcurs. El a amintit că a trecut prin aproape toate etapele profesiei, de la reporter și redactor până la realizator de emisiuni radio și televiziune.

„Am făcut în presă cam tot ce se putea face. Am fost reporter, am fost redactor, am fost reporter de agenție de știri, am fost reporter la radio, am avut emisiuni la radio”, a afirmat acesta.

Jurnalistul și-a amintit și debutul său în televiziune, la TV SOTI, unde a ajuns aproape întâmplător. Venise pentru un post de inginer de sunet, însă a fost îndrumat să susțină o probă de voce.

Plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN a fost anunțată la finalul ediției din 31 mai a emisiunii „Subiectiv”, când jurnalistul le-a transmis telespectatorilor că aceea a fost și ultima sa emisiune realizată pentru post. După aproape 16 ani petrecuți la Antena 3, acesta a precizat că va rămâne în presă, însă într-o altă formulă. Potrivit publicației Pagina de Media, Dumitrescu a declarat ulterior că va continua proiectele desfășurate în cadrul DC News, platformă pe care a fondat-o împreună cu Bogdan Chirieac, și a exclus, pentru moment, revenirea la o televiziune clasică.