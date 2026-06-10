Video Peste 600 de camere video monitorizează străzile și școlile din Sectorul 4. Daniel Băluță: „Creștem și mai mult siguranța comunității noastre”

Primăria Sectorului 4 a pus în funcțiune un nou sistem inteligent de supraveghere video, format din peste 600 de camere amplasate în puncte-cheie din sector, care transmit imagini în timp real către un centru modern de monitorizare. Autoritățile susțin că investiția va contribui la creșterea siguranței publice și la intervenții mai rapide în cazul incidentelor.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, sistemul de monitorizare este operațional 24 de ore din 24 și acoperă principalele artere de circulație, intersecțiile, zonele din jurul blocurilor reabilitate, precum și alte spații cu trafic intens.

O atenție specială a fost acordată locurilor frecventate de copii. Astfel, parcurile, locurile de joacă și zonele din proximitatea unităților de învățământ beneficiază acum de monitorizare permanentă.

„Cred că una dintre cele mai importante obligații pe care le avem, ca administrație locală, este să le oferim oamenilor siguranță. Să știe că atunci când ies din casă, când își duc copiii la școală sau când cei mici se joacă în parc se află într-un mediu protejat”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Edilul a precizat că noul Centru de Date și Monitorizare completează investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura educațională, spațiile verzi și modernizarea cartierelor.

„Astăzi facem un nou pas în această direcție și punem în funcțiune Centrul de Date și Monitorizare al Sectorului 4, un proiect construit pentru a crește și mai mult siguranța comunității noastre și pentru a ne ajuta să intervenim mai rapid atunci când este nevoie. Acest sistem nu înseamnă doar camere video. Înseamnă capacitatea de a observa mai rapid ce se întâmplă în teren, de a identifica situațiile de risc și de a transmite informațiile către cei care pot interveni”, a afirmat Daniel Băluță.

Potrivit administrației locale, întreaga rețea de camere este conectată la un dispecerat specializat, unde polițiștii locali pot urmări în timp real imaginile și pot semnala rapid eventualele incidente. Sistemul este conectat și cu instituțiile abilitate ale statului, pentru a facilita schimbul rapid de informații și intervenția operativă.

La evenimentul de inaugurare a participat și directorul general al Poliției Capitalei, chestorul principal de poliție Bogdan Berechet, care a evidențiat rolul preventiv al noului sistem.

„Consider de bun augur inițiativa pe care Primăria Sectorului 4 a avut-o de a extinde numărul de camere de supraveghere la nivelul sectorului. Vorbim aici despre un parteneriat între instituții ale statului, respectiv Poliția Capitalei și o autoritate publică locală, Primăria Sectorului 4”, a declarat Bogdan Berechet.

Șeful Poliției Capitalei a subliniat că sistemul va avea atât un rol preventiv, prin descurajarea comportamentelor antisociale, cât și unul operațional.

„Aceste camere de supraveghere au un dublu rol pentru Poliția Capitalei: unul preventiv, de creare a unui climat de siguranță pentru cetățeni și de descurajare a faptelor antisociale, dar și unul reactiv-combativ, respectiv de intervenție rapidă acolo unde sunt semnalate anumite situații”, a spus Berechet.

Noul Centru de Date și Monitorizare funcționează pe Șoseaua Olteniței nr. 37-39, într-un spațiu aflat în proprietatea autorității locale. Clădirea a găzduit anterior un sediu al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, fiind reconvertită după digitalizarea serviciilor oferite contribuabililor.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, proiectul face parte din strategia de creștere a siguranței publice, sectorul fiind indicat de administrația locală drept cel mai sigur din Capitală, conform celui mai recent raport al Poliției Municipiului București privind siguranța publică.