Armistițiul SUA-Iran, convenit cu 90 de minute înainte de expirarea termenului lui Trump. Țara care a intervenit în ultimul moment

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat marți că China a jucat un rol important în încurajarea Iranului să negocieze un armistițiu, după ce a anunțat o pauză de două săptămâni în campania de bombardamente, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz de către Teheran.

„Aud că da. Da, au fost implicați”, a declarat Trump pentru AFP, întrebat dacă Beijingul s-a implicat în eforturi de a convinge Iranul să negocieze, cu puțin timp înainte de expirarea termenului limită stabilit pentru eventuale lovituri asupra infrastructurii-cheie iraniene.

Potrivit The New York Times, care citează trei oficiali iranieni, Iranul a acceptat un armistițiu mediat de Pakistan după o intervenție de ultim moment a Chinei. Beijingul ar fi cerut Teheranului „să dea dovadă de flexibilitate și să dezamorseze tensiunile”, pe fondul temerilor legate de impactul economic mai larg al conflictului.

Oficialii au susținut că armistițiul a fost aprobat de liderul suprem Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit la începutul campaniei de bombardamente americano-israeliene și nu a mai fost văzut în public de când a preluat conducerea după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis în bombardamentele din prima zi a războiului.

China, un partener apropiat al Iranului și principalul cumpărător de petrol iranian, are un interes major în stabilitatea Strâmtorii Hormuz, prin care tranzitează o mare parte din acest petrol. În același timp, Beijingul menține relații economice puternice cu statele din Golf și a criticat în repetate rânduri atacurile Iranului asupra acestora în timpul conflictului cu Israelul și Statele Unite.

Trump urma să călătorească la Beijing la mijlocul lunii mai pentru o întâlnire importantă cu președintele chinez Xi Jinping. Vizita fusese inițial programată pentru începutul lunii aprilie, dar a fost amânată întrucât Trump a rămas la Washington pentru a gestiona conflictul cu Iranul.

Anunțul armistițiului a venit cu aproximativ 90 de minute înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru redeschiderea căii navigabile strategice. El amenințase că va distruge podurile și centralele electrice ale Iranului dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă, avertizând, pe măsură ce termenul se apropia, că „o întreagă civilizație va muri în această noapte”.

Cu puțin timp înainte de a anunța armistițiul, Trump a purtat convorbiri telefonice cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, și cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, potrivit a doi oficiali americani. Apelurile au avut loc după ora 17:00.

Munir, care are legături cu armata iraniană, a acționat ca mediator, transmițând mesaje între cele două părți. În cursul iernii, Netanyahu ar fi tot insistat pe lângă Trump, în cadrul mai multor întâlniri și convorbiri, să atace Iranul împreună cu Israelul.

Trump a declarat că armistițiul temporar va oferi Statelor Unite și Iranului timpul necesar pentru a finaliza un acord de pace cuprinzător, însă detaliile privind locul și momentul viitoarelor negocieri sunt încă neclare. Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că a invitat delegații americane și iraniene la Islamabad pentru discuții, vineri.

Pakistanul încearcă de câteva săptămâni să organizeze o astfel de întâlnire, însă oficialii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind aceste negocieri.