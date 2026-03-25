Liderul Hezbollah îl acuză pe Netanyahu ca vrea să creeze „Israelul Mare”. „De la Eufrat până la Nil, inclusiv Libanul”

Liderul grupării șiite libaneze Hezbollah, Naim Qassem, a denunțat miercuri încercările de creare a unui „Israel Mare” care să includă teritoriul Libanului și a considerat că mișcarea sa are doar opțiunea de a se confrunta cu aceste planuri sau de a-și ceda pământul inamicului.

„Nu mai este un secret că există un proiect periculos israeliano-american, Israelul Mare, care se bazează pe ocupare și expansiune de la Eufrat până la Nil, inclusiv Libanul”, a denunțat secretarul general al Hezbollah într-un comunicat citat de Agerpres.

„A devenit clar că avem două opțiuni: ori ne predăm și renunțăm la pământul nostru, la demnitate, la suveranitate și la viitorul generațiilor viitoare, ori confruntarea și rezistența inevitabile împotriva ocupației pentru a împiedica atingerea obiectivelor sale”, a adăugat Qassem.

Declarațiile sale vin după lansarea unei noi operațiuni terestre israeliene în sudul Libanului, unde Hezbollah încearcă să oprească avansarea acestuia în contextul unor indicii tot mai evidente că Israelul ar urmări să ocupe pe termen lung zona de frontieră a țării vecine.

În acest context, Qassem a susținut că o confruntare cu armata israeliană este o responsabilitate națională „a tuturor”, inclusiv a guvernului libanez, a armatei și a diferitelor comunități religioase și partide din Liban.

„Unitatea națională va descuraja inamicul să ne ocupe țara”, a argumentat Naim Qassem, considerând că restul problemelor nerezolvate pot fi abordate mai târziu.

Din punctul său de vedere, a alege unitatea națională presupune revenirea asupra măsurilor adoptate de guvern la începutul conflictului, când a interzis activitățile armate ale Hezbollah ca pedeapsă pentru atacul său unilateral împotriva Israelului și pentru creșterea ulterioară a ofensivele israeliene actuale.

Președintele libanez Joseph Aoun a încercat să promoveze în paralel o inițiativă pentru a pune capăt războiului care include o propunere de negocieri cu Israelul, o opțiune pe care liderul Hezbollah a calificat-o drept „inacceptabilă” având în vedere continuarea ocupației și a atacurilor.

Din același motiv, a reiterat respingerea inițiativei statului libanez de a-i dezarma formațiunea astfel încât să fie înarmate doar forțele de securitate oficiale, slăbite și cu puține resurse.

„Când se propune un monopol al armelor (din partea statului) pentru a liniști Israelul în timp ce ocupația și agresiunea continuă, se face un pas către dispariția Libanului și realizarea visului Israelului Mare”, a avertizat el.

Acesta este al doilea mesaj scris emis de secretarul general al Hezbollah, care până nu demult obișnuia să rostească discursuri înregistrate din locații necunoscute și care ar putea deveni o țintă a actualei campanii de bombardamente a Israelului.

În timpul războiului din 2024, Israelul l-a ucis pe predecesorul său, Hassan Nasrallah, la periferia Beirutului.