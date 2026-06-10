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Breaking Descoperire cutremurătoare într-o locuință din Galați. Un copil a fost găsit mort, iar frații săi sunt în stare gravă

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Un copil în vârstă de 4 ani a fost găsit mort în casă, iar frații lui au fost descoperiți în stare extrem de gravă.

Descoperirea a fost făcută în Galați
Descoperirea a fost făcută în Galați

UPDATE - Precizări făcute de autorități

IPJ Galați a confirmat, miercuri, că polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au intervenit la o locuință din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei.

Potrivit acestora, în interiorul locuinței au fost găsiți un copil în vârstă de 2 ani, decedat, și mama acestuia, în vârstă de 22 de ani. În aceeași locuință se aflau și frații copilului decedat, în vârstă de 2, respectiv 5 ani.

Femeia și cei doi minori au fost transportați la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

La fața locului s-a deplasat și un medic legist, urmând ca trupul minorului decedat să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Știre inițială

Potrivit primelor informații, descoperirea macabră a fost făcută în cartierul rezidențial Micro 16 din Galați.

Frații băiețelului, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani care ar fi geamănul celui decedat, au fost găsiți în stare precară de sănătate, subnutriți și deshidratați.

Cei doi minori au fost preluați de echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați pentru îngrijiri medicale de prim ajutor. Ulterior, aceștia au fost stabilizați și transportați la Spitalul de Copii din Galați.

La fața locului intervin echipaje de la ISU, SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

Surse apropiate anchetei spun că tatăl familiei este plecat la muncă în străinătate. Autoritățile au intervenit la fața locului la solicitarea unei rude.

Tot surse apropiate au transmis că părinții sunt despărțiți, iar copiii se aflau în grija mamei. Cazul a fost descoperit de o ruda a familiei, care fusese alertată de tată după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ei. Mama copiilor a fost găsita cu tăieturi pe mâini, pe care și le-ar fi făcut singură.

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