Nicușor Dan cere scut anti-dronă la NATO după incidentele din România: „Securitatea Mării Negre este esențială”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, 10 iunie, un mesaj după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles, subliniind că securitatea Mării Negre rămâne esențială pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice.

„Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe FB.

Acesta a avertizat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special în zona Mării Negre, considerată de importanță strategică pentru Alianță.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea Neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță”, a precizat președintele.

România a cerut consolidarea prezenței NATO pe teritoriul său și întărirea capabilităților de apărare, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor aeriene și maritime, în special al dronelor.

„De aceea, este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens”, a adăugat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, în cadrul reuniunii s-a convenit accelerarea proiectelor NATO dedicate răspunsului la amenințările generate de drone, cu obiectivul ca acestea să fie avansate până la următorul summit al Alianței.

„În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru aliații vizați”, a explicat șeful statului.

Președintele a subliniat și importanța securității Mării Negre pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice. „Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Această temă a fost parte a discuției de astăzi”, a mai spus Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a transmis că România va continua cooperarea strânsă cu aliații din NATO pentru consolidarea securității la Marea Neagră și întărirea Flancului Estic.

„România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat. Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte, și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere!”, a mai declarat președintele României.