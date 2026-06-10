Momente dramatice în familia unui fost deputat PSD. Soția sa a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost găsită spânzurată

Soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu a fost găsită spânzurată, miercuri dimineață, într-o anexă a locuinței familiei din municipiul Târgu Jiu. Femeia, în vârstă de 35 de ani și mamă a trei copii, a fost resuscitată de echipajele medicale și transportată în stare gravă la spital.

Potrivit primelor informații, aceasta a fost descoperită de tatăl său într-o anexă din curtea casei, folosită ca loc de joacă pentru copii. Bărbatul a alertat imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112, notează publicația Cuget Liber.

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care au efectuat manevre de resuscitare și au reușit să o stabilizeze. Ulterior, femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde medicii au intubat-o. Din cauza stării grave în care se află, aceasta urmează să fie transferată la Spitalul Universitar din București cu un elicopter SMURD.

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„La data de 10 iunie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din municipiu cu privire la faptul că și-ar fi găsit fiica în stare de inconștiență, la domiciliu”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Potrivit oamenilor legii, din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că femeia de 35 de ani a fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței.

„La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate”, au mai precizat polițiștii.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Dacă starea de sănătate a femeii va permite, aceasta ar putea fi audiată în cadrul anchetei. În prezent, medicii încearcă să îi salveze viața, prognosticul fiind rezervat.