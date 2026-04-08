search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia, prima reacție după armistițiul SUA-Iran: „Faptul că Trump a acceptat să discute planul reprezintă un succes pentru iranieni”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat miercuri, 8 aprilie, că simpla acceptare de către președintele Donald Trump a discutării planului în 10 puncte transmis de Iran reprezintă un „succes” pentru Teheran. El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

Dmitri Medvedev. FOTO: Profimedia
„Conflictul dintre Statele Unite și Iran a fost pus în așteptare. Așa cum era de așteptat, ambele părți și-au revendicat victoria. Deci, cine a câștigat? În primul rând, bunul simț, încrederea în care a fost grav subminată de declarațiile Casei Albe privind distrugerea civilizației iraniene într-o singură zi. În același timp, însăși faptul că Trump a acceptat să discute planul în zece puncte reprezintă un succes pentru iranieni.

Întrebarea este dacă Washingtonul va fi de acord cu acesta: la urma urmei, acesta prevede atât despăgubiri pentru Iran, cât și continuarea programului nuclear, precum și controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”, a scris Medvedev pe Telegram.

Reacția Rusiei după armistițiul SUA-Iran. FOTO: captură foto Telegram
Marți, Trump a anunțat un armistițiu reciproc de două săptămâni cu Iranul, bazat pe propunerea prim-ministrului pakistanez Shahbaz Sharif și pe angajamentul Republicii Islamice de a deschide complet și în siguranță Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, Teheranul a impus 10 condiții pentru încetarea focului, cu care SUA „au fost nevoite să fie de acord”. Printre acestea se numără: principiul de a nu ataca, controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz, dreptul de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian, ridicarea sancțiunilor principale și secundare, plata de despăgubiri și retragerea forțelor americane din regiune.

Prim-ministrul pakistanez a invitat delegațiile Iranului și SUA la negocieri la Islamabad pe 10 aprilie, pentru „a ajunge la un acord final privind soluționarea tuturor disputelor”. Conform CNN, delegația americană va include vicepreședintele JD Vance, trimisul special al președintelui Steve Whitcoff și Jared Kushner.

Trump a anunțat marți armistițiul cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
image
Ce se întâmplă cu fiul Eugeniei Șerban. Lorans duce o luptă grea cu dependența de substanțe: „Pașii aceia spre bine sunt făcuți”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori