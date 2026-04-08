Rusia, prima reacție după armistițiul SUA-Iran: „Faptul că Trump a acceptat să discute planul reprezintă un succes pentru iranieni”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat miercuri, 8 aprilie, că simpla acceptare de către președintele Donald Trump a discutării planului în 10 puncte transmis de Iran reprezintă un „succes” pentru Teheran. El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

„Conflictul dintre Statele Unite și Iran a fost pus în așteptare. Așa cum era de așteptat, ambele părți și-au revendicat victoria. Deci, cine a câștigat? În primul rând, bunul simț, încrederea în care a fost grav subminată de declarațiile Casei Albe privind distrugerea civilizației iraniene într-o singură zi. În același timp, însăși faptul că Trump a acceptat să discute planul în zece puncte reprezintă un succes pentru iranieni.

Întrebarea este dacă Washingtonul va fi de acord cu acesta: la urma urmei, acesta prevede atât despăgubiri pentru Iran, cât și continuarea programului nuclear, precum și controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”, a scris Medvedev pe Telegram.

Marți, Trump a anunțat un armistițiu reciproc de două săptămâni cu Iranul, bazat pe propunerea prim-ministrului pakistanez Shahbaz Sharif și pe angajamentul Republicii Islamice de a deschide complet și în siguranță Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, Teheranul a impus 10 condiții pentru încetarea focului, cu care SUA „au fost nevoite să fie de acord”. Printre acestea se numără: principiul de a nu ataca, controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz, dreptul de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian, ridicarea sancțiunilor principale și secundare, plata de despăgubiri și retragerea forțelor americane din regiune.

Prim-ministrul pakistanez a invitat delegațiile Iranului și SUA la negocieri la Islamabad pe 10 aprilie, pentru „a ajunge la un acord final privind soluționarea tuturor disputelor”. Conform CNN, delegația americană va include vicepreședintele JD Vance, trimisul special al președintelui Steve Whitcoff și Jared Kushner.

Trump a anunțat marți armistițiul cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.