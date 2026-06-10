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Exclusiv Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială

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Invitat la Interviurile „Adevărul” fostul lider liberal Ludovic Orban a lansat un nou val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că deciziile recente, care au culminat cu desemnarea lui Eugen Tomac pentru formarea unui nou Guvern, sunt greu de înțeles și par să fie îndreptate împotriva propriilor aliați politici.

Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. FOTO Adevărul
Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. FOTO Adevărul

Potrivit lui Orban, șeful statului ignoră pozițiile PNL și USR, și mai ales refuzul acestora de a mai colabora cu PSD, iar direcția adoptată ridică semne de întrebare privind obiectivele politice urmărite.

„Sunt parlamentari care au fost abordați de PSD din zona asta de care vorbim, Șoșoacă, Ana Maria Gavrilă”

Fostul premier mai susține că PSD ar fi încercat, încă dinaintea desemnării oficiale, să strângă sprijin pentru Guvernul Tomac în rândul altor parlamentari: 

„Păi cum e posibil ca PSD să facă lobby pentru învestirea Guvernului, cu zece zile, cu șapte zile înainte de desemnarea oficială a lui Tomac. Că asta au făcut. Sunt parlamentari care au fost abordați de PSD din zona asta de care vorbim, Șoșoaca, Ana Maria Gavrilă, Pace și așa mai departe, care au fost abordați de PSD ca să-i convingă să voteze guvernul Tomac, când Tomac nici nu era desemnat”.

Semne de întrebare privind alianțele politice

Ludovic Orban este de părere că președintele s-a îndepărtat de partidele pro-occidentale și s-ar apropia de alte zone politice.

„Toată acțiunea președintelui a demonstrat că principalul său partener nu a fost nici USR, nici PNL”, a declarat fostul lider liberal.

Orban consideră că această orientare afectează echilibrul alianțelor politice și ridică întrebări privind direcția strategică a președintelui.

Fostul premie a făcut referire la relația șefului statului cu liderul USR, Dominic Fritz, sugerând că Nicușor Dan ar fi beneficiat de relațiile externe ale acestuia fără a consolida un parteneriat politic real. În opinia sa, președintele „s-a folosit” de aceste conexiuni.

„Este din ce în ce mai singur și rupt de realitate”

Criticile lui Orban vizează și stilul de decizie al președintelui, pe care îl descrie drept unilateral și deconectat de la realitate.

„Nu face decât ceea ce vrea el și trece totul prin propriul filtru”, susține fostul premier.

Ludovic Orban afirmă că Nicușor Dan ignoră în mod deliberat opiniile care nu coincid cu viziunea sa.

Întrebat dacă pe Nicușor Dan l-ar putea avea cineva „la mână”,  fostul lider liberal a răspuns:

„Nu pare un om care să fie șantajat, sincer. Nu pare. Eu cred că este pur și simplu rupt de realitate. Cufundat într-o lume a lui, în care primește foarte puține semnale din realitate. Și îmi pare că, de o bună bucată de timp, nici nu mai vrea să ia seama semnalele care nu-i convin și care sunt contrare lucrurilor pe care le face și deciziilor pe care le ia”.

Orban spune că Grindeanu e partenerul favorit al lui Nicușor Dan, dar nu vrea fotoliul de premier „Dacă nu obține învestitura, o să vină PSD-iștii cu coasele să-l dea jos”

Orban descrie această situație ca fiind o formă de „auto-izolare” la nivelul puterii.

Avertismente privind consecințele politice

Fostul premier avertizează că actualul blocaj politic avantajează formațiunile populiste, în condițiile în care niciun actor major nu reușește să capitalizeze situația.

„Din toată această ecuație politică nu câștigă nimeni… Poate doar AUR”, spune Ludovic Orban.

În același timp, Orban subliniază că prioritatea președintelui ar trebui să fie gestionarea eficientă a mandatului actual nu calcule politice viitoare.

„Ce își imaginează Nicușor Dan că o să convingă electoratul PSD și PSD-ul să voteze cu el?Niciodată. PSD-ul va merge cu candidatul propriu în alegerile prezidențiale. În schimb riscă să-și piardă sprijinul de la oamenii care au crezut în el”, a comentat Ludovic Orban.   

Fostul lider liberal spune că a avut încredere în Nicușor Dan, însă acum se declară profund dezamăgit de evoluția acestuia:

„Am crezut în el, dar sunt profund afectat și dezamăgit de ceea ce face”.

Orban atrage atenția că pierderea susținătorilor și a aliaților poate avea consecințe grave.

Dacă îți pierzi prietenii și susținătorii, ajungi să rămâi doar cu adversarii”, spune Ludovic Orban.

Orban nu crede că Guvernul propus de Eugen Tomac are șanse reale de a trece de Parlament

Fostul lider liberal susține că Guvernul propus de Eugen Tomac are șanse reduse să obțină votul de învestitură, invocând lipsa unei majorități parlamentare clare și calcule politice „imposibil de susținut”.

Ludovic Orban, critic la adresa șefului statului: Un premier ca Eugen Tomac ar fi „un surogat al PSD”

Acesta a explicat că voturile PSD, ale UDMR și ale minorităților nu ar acoperi pragul necesar, iar diferența ar trebui acoperită din rândul unor partide considerate improbabil de convins.

Fostul premier a subliniat că nu vede de unde ar putea veni aceste voturi suplimentare, sugerând că ar fi nevoie de sprijin din partea unor grupuri parlamentare izolate sau controversate, lucru pe care îl consideră puțin probabil.

„E greu să treacă guvernul”, a afirmat Orban.

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