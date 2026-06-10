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Ministerul Agriculturii vrea să majoreze de patru ori sprijinul pentru culturile de cartofi

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Producătorii români de cartofi ar putea beneficia de un sprijin financiar de patru ori mai mare decât în prezent, potrivit unei propuneri formulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cultură de cartofi
MADR vrea să majoreze de patru ori sprijinul pentru culturile de cartofi. Foto Adobestock

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că nivelul ajutorului ar urma să crească de la 200 de euro la 800 de euro pe hectar, în contextul în care România continuă să înregistreze un deficit comercial semnificativ pe acest segment agricol.

Ministerul Agriculturii propune majorarea ajutorului pentru cultivatorii de cartofi

Potrivit lui Tanczos Barna, proiectul privind sprijinirea producătorilor de cartofi este singurul act normativ aflat pe circuitul guvernamental care nu a fost încă aprobat.

Ministrul interimar susține că majorarea este necesară deoarece costurile înființării și întreținerii unei culturi de cartofi sunt mult mai ridicate decât nivelul actual al sprijinului acordat de stat.

„Am propus majorarea sprijinului de la 200 de euro la 800 de euro, având în vedere că această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielilor necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi în România”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta a subliniat că și după majorare sprijinul pentru cartofi ar rămâne sub nivelul acordat altor culturi, precum cea de usturoi, unde ajutorul raportat la costurile de producție este mai generos.

Deficit comercial uriaș și concurență puternică din import

Argumentul principal invocat de Ministerul Agriculturii este deficitul mare al balanței comerciale în sectorul cartofului.

Potrivit lui Tanczos Barna, producătorii români au fost afectați puternic în 2025 de supraproducția din Germania și Polonia, care a dus la intrarea pe piața locală a unor cantități importante de cartofi la prețuri foarte mici.

Au exercitat o presiune uriașă pe piața din România”, a explicat ministrul, precizând că fermierii din alte state au preferat să vândă producția aproape la costul transportului pentru a scăpa de surplusurile acumulate.

În acest context, reprezentanții agriculturii consideră că fermierii români au nevoie de un sprijin suplimentar pentru a putea rămâne competitivi.

Plata ar urma să fie făcută în două tranșe

Pentru a reduce impactul bugetar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a propus ca ajutorul de 800 de euro pe hectar să fie acordat etapizat.

Potrivit ultimei variante transmise Ministerului Finanțelor și Guvernului, plata ar urma să fie împărțită astfel:

  • 300 de euro pe hectar în 2026;
  • 500 de euro pe hectar în 2027.

Tanczos Barna a declarat că speră ca propunerea să primească sprijinul colegilor din Guvern și să fie aprobată cât mai rapid.

„Este nevoie urgentă de acest sprijin și nu cred că un sector atât de important precum producția de cartofi trebuie să fie văduvit de sprijin din partea Guvernului într-o perioadă dificilă”, a afirmat ministrul interimar.

Agricultura românească cere sprijin și pentru alte sectoare

Șeful de la Agricultură a atras atenția că probleme similare există și în alte ramuri ale agriculturii. El a dat exemplul cultivatorilor de sfeclă de zahăr, care nu beneficiază în prezent de o schemă de sprijin comparabilă.

Potrivit acestuia, România are nevoie de materie primă produsă local pentru fabricile de zahăr din țară și ar trebui să reducă dependența de importuri.

Interesul României este să aibă producție autohtonă și să aibă materie primă pentru fabricile din țară, nu să aducem zahăr din afara țării, din Uniunea Europeană sau din Ucraina”, a declarat Tanczos Barna.

Dacă propunerea va fi aprobată de Guvern, cultivatorii de cartofi ar urma să beneficieze de una dintre cele mai consistente majorări ale sprijinului acordat în ultimii ani pentru acest sector agricol, într-un moment în care fermierii reclamă costuri ridicate și o concurență tot mai puternică din partea importurilor.

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