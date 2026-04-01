Miercuri, 1 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

O unitate de elită israeliană pe schiuri lansează prima misiune alpină împotriva gherilelor susținute de Iran

Într-un decor care pare desprins mai degrabă dintr-un film despre războaiele arctice decât din realitatea fierbinte a Orientului Mijlociu, o unitate de elită israeliană specializată în operațiuni alpine a fost trimisă într-o misiune delicată la granița muntoasă dintre Siria și Liban, unde confruntările cu grupări susținute de Iran continuă să escaladeze.

Soldații isrelieni par exploratori ai ghețurilor decât combatanți într-un conflict modern/FOTO:X
Soldații isrelieni par exploratori ai ghețurilor decât combatanți într-un conflict modern/FOTO:X

Îmbrăcați în costume albe de camuflaj și înaintând cu dificultate peste creste acoperite de zăpadă, soldații par mai degrabă exploratori ai ghețurilor decât combatanți într-un conflict modern. Cu toate acestea, trupele speciale israeliene au fost desfășurate chiar în această zonă înghețată, unde relieful abrupt și temperaturile extreme transformă fiecare misiune într-o provocare de supraviețuire, scrie Daily Mail.

Pentru prima dată, a fost făcută publică activitatea acestor „alpiniști” – o unitate puțin cunoscută, dar extrem de bine pregătită, care a intervenit pentru a contracara tentativele unor grupări teroriste de a prelua controlul asupra unor teritorii disputate.

Folosindu-și expertiza în terenuri dificile și în operațiuni desfășurate în condiții de frig extrem, militarii au traversat pe jos, prin zăpadă adâncă, traseul dintre Muntele Hermon din Siria și zona Muntelui Dov din sudul Libanului. Pantele abrupte și condițiile vitrege au făcut ca misiunea să semene, mai degrabă, cu o scenă dintr-un film de acțiune decât cu o intervenție militară reală.

Operațiunea de recunoaștere a necesitat abilități speciale, care diferențiază această unitate de restul forțelor armate israeliene. Militarii au folosit inclusiv schiuri pentru a se deplasa mai rapid prin ceea ce armata israeliană a descris drept un „teren montan complex”.

De mai multe săptămâni, forțele israeliene sunt implicate în confruntări cu luptători ai Hezbollah, susținuți de Iran, însă aceștia nu reușesc să egaleze tehnicile avansate ale unității alpine în condiții de iarnă.

Muntele Hermon, situat la granița dintre Siria și Liban, a fost ocupat de Israel în decembrie 2024, după prăbușirea regimului dictatorului Bashar al-Assad. În prezent, Israelul menține baze militare pe teritoriul sirian, justificând această prezență prin necesitatea de a intercepta livrările de armament.

Ce urmărește Israelul?

Statul israelian urmărește să stabilească o linie defensivă avansată în sudul Libanului, pentru a-și proteja comunitățile de la graniță. Hermonul este considerat un punct strategic esențial, fiind supranumit „ochii țării”, datorită poziției dominante asupra regiunii și rolului său în prevenirea atacurilor.

Unitatea Alpinistă este formată din sute de rezerviști specializați în luptă și antrenament în condiții de iarnă severă. Potrivit armatei israeliene, aceștia utilizează echipamente speciale, inclusiv snowmobile, și se antrenează luni întregi pentru misiuni secrete.

Într-un comunicat emis luni, armata israeliană a precizat că operațiunea a fost lansată ca răspuns la încercările repetate ale organizațiilor teroriste de a se consolida în zona de frontieră. Militarii au acționat în condiții extreme, efectuând o misiune precisă de la creasta Hermonului până la Muntele Dov.

Imaginile făcute publice surprind soldații luptând nu doar cu inamicul, ci și cu natura ostilă. În unele cadre, aceștia apar înaintând prin zăpadă până la brâu, în timp ce urcă versanți abrupți pentru a colecta informații și a identifica infrastructura teroristă din zonă.

Cu o altitudine de peste 2.700 de metri, Muntele Hermon oferă o perspectivă strategică asupra întregii regiuni. Unitatea Alpinistă operează sub comanda Brigăzii 810 a armatei israeliene, având atât rol ofensiv, prin incursiuni în zone contestate, cât și defensiv, pentru protejarea populației civile.

Această acțiune are loc în contextul unei campanii comune americano-israeliene împotriva Iranului și a aliaților săi, care a intrat în a cincea săptămână, fără perspective clare de rezolvare, fie pe cale militară, fie diplomatică. În condițiile în care președintele american Donald Trump ar putea autoriza operațiuni terestre, conflictul riscă să se extindă semnificativ.

O eventuală intervenție directă a trupelor americane pe teritoriul iranian ar marca o escaladare majoră, iar aceasta ar putea fi însoțită de noi incursiuni israeliene în Liban și Siria, unde rezerviștii unității alpine ar urma să se confrunte din nou cu luptătorii Hezbollah.

