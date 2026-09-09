Presa rusă susține că România furniza arme Ucrainei prin punctul de frontieră lovit de ruși

Agenția rusă TASS susține că România exportă arme către Ucraina prin punctul de trecere a frontierei Starokazacie, bombardat în noaptea de marți spre miercuri. În urma exploziilor, activitatea punctului de frontieră a fost suspendată temporar.

Atacul a avut loc în urmă cu o noapte Foto: tv8.md

Punctul de control Starokazacie, situat în regiunea Odesa, la frontiera cu Republica Moldova, și-a suspendat temporar activitatea după explozii, potrivit TASS, care citează Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

„În prezent, controlul cetățenilor și a vehiculelor în acest sector al frontierei a fost suspendată temporar”, a transmis instituția ucraineană, potrivit agenției ruse.

În același material, TASS afirmă că „transporturile militare destinate forțelor armate ucrainene sunt livrate din România prin punctele internaționale de frontieră din regiunea Odesa, tranzitând prin Moldova”.

Relatarea vine în contextul în care un atac cu drone a vizat, în noaptea de marți spre miercuri, punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, aflat în apropierea graniței cu Republica Moldova.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, în timp ce alte două aparate de zbor fără pilot s-au prăbușit în apropiere. Toate cele trei drone au căzut pe teritoriul Ucrainei.

Presa rusă nu a menționat, însă, nimic despre cele două persoane care au murit în urma atacului.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea frontierei moldovenești.

„În urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis ministerul.