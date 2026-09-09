 Atac rusesc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite | adevarul.ro
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Atac rusesc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite

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Un atac cu drone a vizat, în noaptea de marți spre miercuri, punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, aflat în apropierea graniței cu Republica Moldova. Două persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite. În urma atacului, punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost închis.

Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite
Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite Foto: tv8.md

Incidentul s-a produs între orele 23:35 și 00:05, în zona punctului de trecere Tudora, din Republica Moldova, și Starokazacie, din Ucraina, notează tv9.md. 

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, în timp ce alte două aparate de zbor fără pilot s-au prăbușit în apropiere. Toate cele trei drone au căzut pe teritoriul Ucrainei.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a precizat că toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate la ora 23:35. Aproximativ cinci minute mai târziu, o patrulă mobilă a poliției moldovene a auzit patru explozii și a observat lumina produsă de acestea pe teritoriul ucrainean.

La acel moment, în zona ucraineană era activă o alertă aeriană.

Ulterior, la ora 01:45, autoritățile ucrainene au anunțat că atacul s-a soldat cu doi morți și doi răniți. Cetățenia victimelor nu a fost stabilită deocamdată.

Punctul de trecere rămâne închis

Infrastructura punctului de trecere Starokazacie a fost afectată, iar traficul prin punctul Tudora–Starokazacie a fost sistat.

Autoritățile de la Chișinău au precizat că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să reprezinte un risc pentru populație.

Poliția de Frontieră și celelalte instituții competente monitorizează în continuare situația și mențin legătura cu autoritățile ucrainene.

MAE de la Chișinău condamnă atacurile Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea frontierei moldovenești.

Instituția a făcut referire și la incidentul produs marți în raionul Rîșcani, unde o dronă de tip Shahed s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, provocând o explozie și patru focare de incendiu.

Potrivit MAE, acțiunile militare desfășurate în imediata apropiere a Republicii Moldova reprezintă un risc direct pentru securitatea țării și a cetățenilor.

„În urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis ministerul.

Autoritățile moldovene consideră că aceste incidente demonstrează din nou efectele războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și riscurile pe care conflictul le generează pentru securitatea Republicii Moldova și stabilitatea regiunii.

Drona care a ajuns la Rîșcani a survolat anterior Republica Moldova

Incidentul de la Rîșcani a avut loc marți după-amiază, când o dronă de tip Shahed s-a prăbușit în extravilanul satului Mihăilenii Vechi. În urma impactului au izbucnit patru focare de incendiu.

Potrivit autorităților moldovene, aparatul de zbor este cel care a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova, după care a intrat în România și a revenit ulterior în spațiul aerian moldovenesc din direcția Iași.

Drona a fost monitorizată de autorități până în momentul în care a dispărut de pe radar în nordul țării.

În contextul incidentelor din ultimele zile, autoritățile de la Chișinău le recomandă cetățenilor să nu se apropie de eventuale resturi de drone, muniție sau alte obiecte necunoscute și să apeleze imediat numărul de urgență 112 dacă identifică astfel de obiecte.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în interiorul locuințelor în cazul unor explozii sau alerte și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

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