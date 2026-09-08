RO-Alert în mai multe județe din nordul Moldovei: pericol privind căderea unei drone ce vine din R. Moldova. Două F-18, ridicate de la sol

Alertă în cinci județe din Moldova, marți, 8 septembrie. Locuitorii din Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui și Suceava au primit mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul unei posibile drone care ar fi intrat dinspre Republica Moldova. Aeroportul din Iași a suspendat temporar zborurile, iar autoritățile monitorizează situația.

Foto: AI

UPDATE - Spațiul aerian din Iași a fost redeschis

Între timp, ROMATSA a confirmat că spațiul aerian de deasupra Iașiului a fost redeschis, ceea ce înseamnă că pericolul a trecut, scrie Euronews.

UPDATE - MApN: două aeronave F-18, ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.”

De aceea, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

La ce oră au primit oamenii mesajele RO-Alert

Activistul civic și corespondentul de război Radu Hossu le-a cerut urmăritorilor, într-o postare pe Facebook, să precizeze localitatea în care se află și ora la care au primit mesajul RO-Alert.

Mulți ieșeni și vasluieni au precizat în comentarii că au primit mesajul RO-Alert în jurul orei 16:36, în timp ce cei din Suceava l-au primit în intervalul 16:55–17:00. Cetățenii din Botoșani și Neamț au fost avertizați prin RO-Alert în jurul orei 17:00–17:10.

UPATE - Drona se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui

Primarul comunei Plugari, județul Iași, a transmis că drona se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui, scrie Ziarul de Iași.

„În urma mesajului RO-ALERT primit de majoritatea dintre dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, potrivit informării transmise de dispeceratul IGSU, în spațiul aerian al Republicii Moldova a fost semnalată o dronă care se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui.

Vă rugăm să rămâneți calmi, să urmăriți mesajele și informările transmise de autorități și să respectați recomandările acestora. Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce acestea vor fi disponibile” a transmis Paul Mursa, primarul din Plugari.

Într-o postare pe X, este prezentat și posibilul traseu al obiectului, identificat drept o dronă.

UPDATE - RO-Alert în mai multe județe din Moldova

Euronews scrie că ar fi vorba de o dronă cu motor cu reacție, conform canalelor ucrainene de monitorizare aeriană. Aceasta a survolat Chișinăul și s-ar îndrepta spre Iași.

Alertă la granița României cu Ucraina. Ținte aeriene detectate în apropiere: două avioane F-18, pregătite să decoleze

Aeroportul din Iași a suspendat temporar toate zborurile. Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră. Mai multe județe au primit mesaje RO-Alert, respectiv Iași, Neamț, Vaslui și Suceava.

Potrivit TV8, două avioane zboară în cerc deasupra Republicii Moldova, iar alte trei se află pe pista Aeroportului Chișinău.

Foto: Flight Radar

Știrea inițială

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesaj.

Foto: Adevărul

Drone în apropierea României. Populația din nordul județului Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Prefectul județului Iași a transmis că gestionează situația în coordonare cu IGSU și Armata, scrie BZI. Alerta a fost emisă de IGSU.

„Este vorba despre o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova, iar direcția este undeva în sudul județului Iași, nordul județului Vaslui. Deocamdată atât vă pot spune la acest moment. Se monitorizează situația”, a declarat prefectul.

În situații similare, mesajele RO-ALERT au fost transmise în județele din apropierea frontierei cu Ucraina după detectarea unor ținte aeriene sau drone în proximitatea graniței.

Potrivit ISU, Ministerul Apărării Naționale este abilitat să ofere declarații de presă cu privire la situație.

În Tulcea, cetățenii din nordul județului au primit luni dimineață un nou mesaj RO-Alert prin care a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente de drone, pe fondul războiului din Ucraina.

Mesajul îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereți exteriori”, se precizează în mesajul transmis populației.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele vizate să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să evite deplasările în perioada menționată.