Siegfried Mureșan, un nou atac la Sorin Grindeanu. „Îl vor înlocui rapid peste noapte”. De ce spune că PSD e marginalizat la Bruxelles

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat noi critici la adresa PSD, după ce a eșuat în încercarea de a obține susținerea social-democraților pentru a-și trece guvernul la votul de miercuri din Parlament.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Siegfried Mureșan a susținut, la Digi24, că în PSD există oameni care se recomandă ca prim-miniștri alternativi la Sorin Grindeanu și care așteaptă ca liderul PSD „să se împiedice”, pentru că „duce partidul în jos”.

„Știți cum e în ceea ce privește PSD. Ei s-au dus cu mare entuziasm și după Liviu Dragnea, au pierdut credibilitatea și atunci au fost foarte fericiți la momentul OUG 13, ei mai fericiți și acum. Dar noi știm din rândul doi al PSD că sunt membri PSD care ne spun că ei văd că Sorin Grindeanu duce partidul în jos, că l-a luat la 23%, că în jurul a 15% se îndreaptă spre 13%. Deci sunt lideri PSD din al doilea rând care știu că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că unii lideri social-democrați i-ar fi transmis că ar putea prelua conducerea partidului și că ar fi pregătiți inclusiv să ocupe funcția de premier.

„Deci au opinii diferite, nu prea au curaj să le spună, votează la fel. Dar în ziua în care Sorin Grindeanu nu îi va duce la succes, vor face ceea ce au făcut cu orice președinte PSD: îl vor înlocui rapid, peste noapte”, a adăugat Siegfried Mureșan.

PSD marginalizat la Bruxelles de propria familie politică

Siegfried Mureșan a explicat că Uniunea Europeană urmărește ceea ce se întâmplă în toate statele membre, pentru că își dorește ca acestea să fie cât mai puternice și mai stabile din punct de vedere politic și economic, dar că face acest lucru doar în mod pasiv.

„Uniunea Europeană nu face, nu desface guverne. Ca atare, sunt convins că, pentru instituțiile Uniunii Europene, unu la mână: e de dorit ca România să aibă un guvern și doi la mână: e important ca acel guvern să fie un partener de încredere, adică nu să spună una și să facă alta”, a declarat liberalul la Digi24.

Mureșan a spus, în același timp, că Partidul Social Democrat este „marginalizat” de mai mult timp în propria familie politică. „E evident că vor avea o perioadă foarte dificilă în rândul socialiștilor europeni să explice de ce continuă să coopereze cu AUR, iar micile pretexte și micile invenții pe care le spun, știm cu toții că nu sunt credibile la nivel la nivel european”, a completat Siegfried Mureșan.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat cu 182 de voturi. Votul negativ deschide o nouă etapă a crizei politice, iar decizia se mută acum la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan va trebui să decidă următorii pași.