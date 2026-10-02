 Siegfried Mureșan, un nou atac la Sorin Grindeanu. „Îl vor înlocui rapid peste noapte”. De ce spune că PSD e marginalizat la Bruxelles | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Siegfried Mureșan, un nou atac la Sorin Grindeanu. „Îl vor înlocui rapid peste noapte”. De ce spune că PSD e marginalizat la Bruxelles

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat noi critici la adresa PSD, după ce a eșuat în încercarea de a obține susținerea social-democraților pentru a-și trece guvernul la votul de miercuri din Parlament.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Siegfried Mureșan a susținut, la Digi24, că în PSD există oameni care se recomandă ca prim-miniștri alternativi la Sorin Grindeanu și care așteaptă ca liderul PSD „să se împiedice”, pentru că „duce partidul în jos”.

„Știți cum e în ceea ce privește PSD. Ei s-au dus cu mare entuziasm și după Liviu Dragnea, au pierdut credibilitatea și atunci au fost foarte fericiți la momentul OUG 13, ei mai fericiți și acum. Dar noi știm din rândul doi al PSD că sunt membri PSD care ne spun că ei văd că Sorin Grindeanu duce partidul în jos, că l-a luat la 23%, că în jurul a 15% se îndreaptă spre 13%. Deci sunt lideri PSD din al doilea rând care știu că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că unii lideri social-democrați i-ar fi transmis că ar putea prelua conducerea partidului și că ar fi pregătiți inclusiv să ocupe funcția de premier.

„Deci au opinii diferite, nu prea au curaj să le spună, votează la fel. Dar în ziua în care Sorin Grindeanu nu îi va duce la succes, vor face ceea ce au făcut cu orice președinte PSD: îl vor înlocui rapid, peste noapte”, a adăugat Siegfried Mureșan. 

PSD marginalizat la Bruxelles de propria familie politică

  Siegfried Mureșan a explicat că Uniunea Europeană urmărește ceea ce se întâmplă în toate statele membre, pentru că își dorește ca acestea să fie cât mai puternice și mai stabile din punct de vedere politic și economic, dar că face acest lucru doar în mod pasiv.

„Uniunea Europeană nu face, nu desface guverne. Ca atare, sunt convins că, pentru instituțiile Uniunii Europene, unu la mână: e de dorit ca România să aibă un guvern și doi la mână: e important ca acel guvern să fie un partener de încredere, adică nu să spună una și să facă alta”, a declarat liberalul la Digi24.

Mureșan a spus, în același timp, că Partidul Social Democrat este „marginalizat” de mai mult timp în propria familie politică. „E evident că vor avea o perioadă foarte dificilă în rândul socialiștilor europeni să explice de ce continuă să coopereze cu AUR, iar micile pretexte și micile invenții pe care le spun, știm cu toții că nu sunt credibile la nivel la nivel european”, a completat Siegfried Mureșan.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat cu 182 de voturi. Votul negativ deschide o nouă etapă a crizei politice, iar decizia se mută acum la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan va trebui să decidă următorii pași.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu – Grupul Bergen: ce mai înseamnă România pentru America?
gandul.ro
image
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
mediafax.ro
image
Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă de 2.680 mp! La București, proiectul a fost sacrificat pentru parcări. Video
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
digisport.ro
image
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
8 ţări care te plătesc pentru a te muta acolo. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti
observatornews.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
cancan.ro
image
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori
playtech.ro
image
„Belești stelele, CNN! Antena are naționala, dar și-a dat cel mai mare autogol!” Daniel Șendre, opinie dură după ce Pro TV a fost înjurat la o petrecere a rivalilor
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
A ajuns să cântărească 41 de kilograme, după ce iubitul ei îi spunea în fiecare zi că e grasă: ”Mi-a făcut viața un iad”
digisport.ro
image
Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei. Cum se prepară rulourile cu scorțișoară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-BOMBĂ făcut de Nicuşor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Călin Georgescu primește o nouă lovitură. Din arest, ajunge în închisoare
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta
click.ro
image
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
click.ro
image
Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei. Cum au descris momentul: „Își ridica capul”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
La 89 de ani, Dorel Vișan e și apicultor: „Am înlocuit zahărul cu mierea!” Leac băbesc împotriva răcelilor de toamnă
image
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el