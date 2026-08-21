Drone rusești au avariat un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova

Drone ruseşti au avariat în cursul nopţii de joi spre vineri, 20-21 august, un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova în regiunea Odesa din sudul Ucrainei.

Traficul pasagerilor şi al vehiculelor a fost oprit prin punctul de control Tabaki şi este deviat către alte puncte de trecere, a anunţat Serviciul de Grăniceri din Ucraina prin aplicaţia de mesagerie Telegram, potrivit Agerpres.

Partea moldovenească a fost informată despre situaţie, a adăugat acesta.

Pe 17 august, o dronă rachetă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat pe direcția Cuciurgan-Tiraspol.

La fața locului, pe un teren agricol cultivat cu porumb, a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ doi metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45 de metri pe 20 de metri.

„Preliminar, componentele depistate la fața locului prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turbo-reactiv”, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că unele dintre dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova și al altor state din regiune nu ajung acolo accidental, ci sunt trimise intenționat.

„Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și reprezintă pericol pentru oameni. Singurul care se face vinovat de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a afirmat Maia Sandu.

Maia Sandu a vorbit și despre informațiile potrivit cărora Republica Moldova ar reprezenta o prioritate pentru Rusia după Ucraina. Președinta spune că aceste evaluări confirmă avertismentele transmise deja de autoritățile de la Chișinău.

„Nu cred că este o noutate. Noi vorbim și instituțiile statului vorbesc despre aceste planuri ale Rusiei”, a declarat Sandu.