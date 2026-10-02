Femicidul a fost tema ediției de astăzi a emisiunii „Trends”, prezentată de Alexandru Negrici. Discuțiile au vizat violența împotriva femeilor, cauzele care pot duce la uciderea acestora și măsura în care legislația existentă reușește să prevină astfel de cazuri.

Ediția din 2 octombrie 2026, intitulată „De ce mai avem femiciduri, deși avem Legea femicidului”, le-a avut ca invitate pe creatoarea de conținut Evelina Din, cunoscută online sub numele Evetastick, și pe cercetătoarea în studii de gen Ionela Băluță.

Discuția a pornit de la unul dintre cele mai mai recente cazuri de femicid din România, cel al Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt, ucisă de partenerul ei.

„Trebuie să intervenim structural, inclusiv la nivel de educație”

Fenomenul violenței împotriva femeilor a ajuns într-un punct în care este nevoie de intervenții atât la nivel legislativ și instituțional, cât și în sistemul de educație, consideră creatoarea de conținut Evelina Din, cunoscută online ca Evetastick.

Ea a vorbit despre necesitatea aplicării legilor existente, dar și despre formarea polițiștilor și educarea generațiilor tinere în privința egalității de gen și a drepturilor femeilor.

„Mi se pare că fenomenul a ajuns atât de departe în punctul ăsta, încât el nu mai poate fi oprit sau dat înapoi fără intervenția legii. Și intervenția legii înseamnă și intervenția la nivel de societate înseamnă pe mai multe paliere. Înseamnă aplicarea legilor pe care le avem și sancționarea incitărilor la ură”, a declarat invitata.

„Când tu vezi că ai generațiile următoare de băieți care sunt din ce în ce mai mult radicalizați și care tind la violență, e clar că trebuie să intri structural la nivel de educație”, a afirmat creatoarea de conținut.

Rolul Poliției Române în gestionarea cazurilor de violență împotriva femeilor

Evelina Din a vorbit și despre rolul Poliției Române în gestionarea cazurilor de violență împotriva femeilor. Ea a susținut că este nevoie de o reformare a instituției și de o pregătire mai bună a polițiștilor în privința egalității de gen și a drepturilor femeilor.

Potrivit acesteia, pregătirea nu ar trebui să se limiteze la educația din școli, ci să includă și formarea profesională din instituțiile care intervin în astfel de cazuri.

„Ei (n.r. polițiștii) ar trebui să aibă module de formare pe egalitatea de gen și pe drepturile femeilor”, a spus Evelina Din.

Evelina a criticat situațiile în care unele victime care ajung la secție nu sunt luate în serios sau sunt îndemnate să se împace cu agresorii. „Te duci la secție ca victimă și oamenii ăia ori te iau la mișto, ori nu te iau în serios, ori te trimit acasă să te împaci cu el că „lasă că vă rezolvați voi”, a spus ea.

Creatoarea de conținut a susținut că presiunea pentru schimbare trebuie exercitată asupra întregului aparat guvernamental, astfel încât instituțiile abilitate să aplice legislația existentă și să își reformeze propriile mecanisme de funcționare.

„Presiunea cea mai mare ar trebui să fie pe tot guvernul”, a afirmat Evelina Din.

Nicușor Dan a promulgat Legea femicidului în 2026

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost adoptată de Parlament în data de 25 martie 2026. Inițiativa prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață.

Actul normativ definește juridic femicidul. De asemenea, prevede colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, precum și protecție pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe.

„În înţelesul prezentei legi, <<femicidul>> înseamnă uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, prevede inițiativa.

Legea prevede pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor și sancționează sever faptele motivate de gen și a violențele care preced omorul. Astfel, femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.