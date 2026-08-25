Atac rusesc la granița Republicii Moldova. Două puncte de trecere și-au suspendat activitatea

Un atac cu drone rusești a afectat, în noaptea de luni spre marți, punctul ucrainean de trecere a frontierei Vinogradovka, aflat în apropierea graniței cu Republica Moldova. În urma incidentului, traficul prin punctul de trecere Vulcănești–Vinogradovka a fost suspendat temporar, iar autoritățile au oprit procedurile vamale.

Atac cu dronă Shahed în apropierea frontierei Moldovei cu Ucraina. Foto: Dialog.ua

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 25 august, în zona punctului de trecere Vulcănești–Vinogradovka, notează tv8.md.

La ora 02:51, Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat Poliția de Frontieră despre deplasarea unei drone dinspre Ucraina către Republica Moldova, în apropiere de Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat.

Câteva minute mai târziu, la ora 02:55, punctul ucrainean de trecere Vinogradovka a fost atacat cu o dronă de tip Shahed. Informațiile preliminare indică faptul că nu au fost înregistrate victime.

În jurul orei 03:49, patrula din punctul de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse pe teritoriul punctului de frontieră ucrainean. Dronele au căzut în Ucraina, iar în urma atacurilor infrastructura punctului Vinogradovka a fost afectată.

Cele două puncte de trecere se află la aproximativ trei kilometri distanță unul de celălalt. Din cauza atacului, autoritățile au suspendat temporar activitatea punctului Vulcănești–Vinogradovka, relatează Dialog.

În aceeași perioadă, autoritățile moldovene au raportat și o altă dronă în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 kilometri de frontiera de stat.

La ora 04:18, partea ucraineană a confirmat că aparatul de zbor a fost doborât.

Autoritățile de la Chișinău precizează că, până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să reprezinte un risc pentru populație.

Activitatea a fost suspendată temporar și la punctul de trecere Mirnoe–Tabachi, după declanșarea unei alarme pe partea ucraineană.

Poliția de Frontieră recomandă persoanelor care intenționează să traverseze frontiera să evite, pentru moment, deplasările în aceste zone.