Joi, 2 Octombrie 2025
Premierul danez cere reînarmarea rapidă a Europei: Rusia ar putea ataca NATO din 2029

Război în Ucraina
Publicat:

Europa trebuie să accelereze procesul de reînarmare pentru a putea face față amenințărilor Rusiei, a avertizat joi, 2 octombrie, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen. Acesta a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să se apere singură, pe deplin, cel târziu până în 2030.

„Aş spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de reînarmarea Europei. Trebuie să fim capabili să ne apărăm complet, aş spune, până în 2030”, a declarat șefa guvernului danez la sosirea la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, unde participă aproximativ 47 de lideri europeni, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Mette Frederiksen a precizat că 2030 trebuie să fie un punct de referință, dar că eforturile trebuie intensificate imediat. „Cred că 2030 ar trebui să fie punctul de referinţă, dar aceasta nu înseamnă că putem aştepta până în 2030, ci că trebuie să facem tot posibilul acum”, a afirmat aceasta, subliniind că „nu există doar atacuri hibride, ci un război hibrid în desfășurare în Europa în acest moment”.

Avertismentul prim-ministrului Danemarcei vine în contextul estimărilor unor oficiali și experți militari, inclusiv ale ministrului german al apărării, Boris Pistorius, potrivit cărora Rusia ar putea avea capacitatea de a ataca teritoriul NATO începând cu 2029.  

Premierul danez a atras atenția că Europa „nu se mișcă suficient de repede în niciun domeniu” și că statele membre au subestimat amploarea amenințării ruse. Ea a cerut accelerarea și extinderea eforturilor de apărare, cu recunoașterea Ucrainei ca „prima linie de apărare” a Europei.

„Tot ceea ce facem în Ucraina înseamnă să ne apărăm pe noi înșine în restul Europei”, a declarat Frederiksen, adăugând că Europa trebuie să profite de experiența și inovațiile Ucrainei în lupta cu dronele rusești.

„Din păcate, singurii experţi din lume în capacităţi antidrone sunt ucrainenii, pentru că luptă împotriva dronelor ruseşti aproape în fiecare zi”, a menționat ea.


În următoarele două săptămâni, Comisia Europeană urmează să prezinte, împreună cu NATO, o foaie de parcurs comună pentru stimularea dezvoltării apărării europene până în 2030.

Europa

