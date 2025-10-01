Video Nicușor Dan participă la dineul oficial al Regelui Danemarcei, alături de Emmanuel Macron și alți lideri europeni

Președintele României, Nicușor Dan, participă la dineul oficial oferit de Majestățile Lor Regele Frederic al X-lea și Regina Maria ai Danemarcei, eveniment la care sunt prezenți și lideri europeni precum Emmanuel Macron.

Evenimentul are loc în marja reuniunii informale a Consiliului European și a celei de-a șaptea reuniuni a Comunității Politice Europene, dedicate consolidării apărării și rezilienței europene și sprijinului pentru Ucraina.

Președintele Nicușor Dan va lua parte la masa rotundă privind securitatea europeană și va prezenta partenerilor europeni dovezile privind implicarea Rusiei în procesul electoral de anul trecut, care a condus la anularea alegerilor.

Președintele României a ajuns la dineul regal alături de Emmanuel Macron.

„Sunt la Copenhaga pentru a discuta modalități concrete de coordonare și consolidare a apărării și rezilienței comune europene, precum și sprijinul nostru pentru Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe X, publicând și o fotografie cu premierul danez Mette Frederiksen.

Joi, 2 octombrie, primarul general va continua participarea la reuniunea Comunității Politice Europene și va avea întrevederi bilaterale cu alți lideri europeni.