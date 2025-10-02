„Zidul antidronă”, tot mai aproape de realizare. Nicușor Dan explică planul liderilor europeni: „Amenințarea nu mai este doar o chestiune de vecinătate cu Rusia”

Proiectul privind construirea unui „zid antidronă” la nivelul statelor membre prinde tot mai mult contur. Președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniunea informală a Consiliului European și la summitul Comunității Politice Europene, desfășurate la Copenhaga, unde tema securității și a apărării comune europene a dominat discuțiile. Președintele a vorbit și despre subiectul zidului antidronă.

„Multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul dronelor. Pentru moment, discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi o să avem un plan de acțiune și, pe urmă, lideri care să coaguleze”, a declarat șeful statului, joi, 2 octombrie, pentru reporterii aflați la Copenhaga.

Întrebat despre proiectul privind construirea unui „zid antidronă” la nivelul statelor membre, Nicușor Dan a subliniat că această inițiativă capătă tot mai mult contur:

„Există nuanțe în discuție, dar deja nu mai e o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimentele care s-au întâmplat la aeroporturi din Europa. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta. Chiar dacă au fost nuanțe, direcția este de a merge pe acest concept (n.r. de creare a unui zid antidronă).”

Președintele României a precizat că, în cadrul întâlnirii, discuțiile politice s-au axat și pe problema finanțării, în timp ce detaliile operaționale urmează să fie gestionate de miniștrii apărării din statele membre:

„Pe chestiunea operațională sunt miniștrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât miniștrii țărilor europene.”

„Sunt la Copenhaga pentru a discuta modalități concrete de coordonare și consolidare a apărării și rezilienței comune europene, precum și sprijinul nostru pentru Ucraina”, a scris ieri, 1 octombrie, președintele pe platforma X, unde a publicat și o fotografie alături de premierul danez Mette Frederiksen.