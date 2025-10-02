search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu cuplul regal. Reacția reginei Maria

Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunității Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol.

Familia regala din Danemarca, Emmanuel Macron și Nicușor Dan FOTO: captură X
Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum Nicușor Dan îi salută pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei, scrie Mediafax.

Președintele României așteaptă ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe și saluturile. Ulterior, Dan ezită să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar este invitat cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Alături de Macron, președintele Nicușor Dan intră apoi în Palatul Amalienborg.

Nu este prima eroare de protocol comisă de președintele Dan. Aflat, marți, la Timișoara, în timpul ceremoniei de depunere de coroane din Piața Victoriei, președintele a dat să plece după salutul Gărzii de Onoare. Și în acel moment, Nicușor Dan a ezitat, neștiind ce să facă, până când a fost îndrumat de un reprezentant.

Politică

