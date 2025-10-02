E timpul să schimbăm modul în care gândim despre Ucraina. Nu este vorba despre salvarea ei, ci despre cum poate salva și alte țări. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, pe 24 februarie 2022, Ucraina a fost văzută ca o victimă - sortită înfrângerii. Se credea că are adevărul de partea sa, dar că va pierde fără sprijin extern. Această abordare i-a flatat pe aliații occidentali ai Ucrainei, deoarece i-a plasat în centrul poveștii, spune Chrystia Freeland, reprezentantul special al Canadei pentru reconstrucția Ucrainei.

Deși Ucraina este într-adevăr o victimă inocentă a unui război brutal, această definiție ascunde un alt adevăr la fel de important. Nu este doar o suferință, ci și o luptă cu o rezistență, o ingeniozitate și o eficacitate impresionante. Săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a spus pe bună dreptate în discursul său adresat ONU: Ucraina este capabilă de victorie.

„Acest lucru contează, deoarece o Ucraină puternică este un aliat valoros. Acțiunile recente ale lui Vladimir Putin în Europa Centrală și chiar de Vest arată că NATO are nevoie de Ucraina ca scut împotriva agresiunii rusești. Europa acordă pe bună dreptate atenție reînarmării, dar există deja o armată care a dovedit independent că este capabilă să reziste Kremlinului - Forțele Armate ale Ucrainei”, argumentează Freeland.

Freeland adaugă că Ucraina a devenit puterea inovatoare a Europei — creează, testează și îmbunătățește drone și rachete, aplicând o abordare descentralizată a războiului și tehnologiei care seamănă mai mult cu Silicon Valley decât cu Pentagonul.

Freeland subliniază că este important să învățăm și de la ucraineni: cum să purtăm război în secolul XXI și cum să producem și să îmbunătățim armele necesare în timp real.

„Cel mai important lucru este că Ucraina are nevoie de succes după război. Un stat puternic și prosper va deveni un scut, un arsenal și un centru de inovație pentru Europa. O astfel de Ucraină nu numai că va proteja securitatea Europei, dar va face și întreaga lume mai sigură, confirmând principiul cheie al ordinii postbelice din 1945”, spune reprezentantul special al Canadei pentru reconstrucția Ucrainei.

Este timpul să încetăm să mai vedem Ucraina ca pe o victimă și să recunoaștem că este capabilă să devină un câștigător. Donald Trump a subliniat deja că Ucraina este suficient de puternică pentru a câștiga războiul, iar Friedrich Merz a subliniat că o Ucraină de succes este în interesul Europei.

„Ajutându-i pe ucraineni să construiască un stat prosper, suveran și sigur pe termen lung, Occidentul își consolidează simultan propria securitate și prosperitate”, a conchis Freeland.

Ucraina este acum cel mai puternic aliat pe care Europa se poate baza

Decizia lui Trump de a se distanța de continentul european ar trebui să demonstreze că SUA nu mai este cel mai puternic aliat militar pe care Europa se poate baza pentru a se proteja de Rusia lui Putin, scrie și Bloomberg.

Un astfel de partener este acum Ucraina, apărată de peste 700.000 de soldați și care se mândrește cu cea mai mare și mai inovatoare industrie de drone din lume, capabilă să se adapteze la contramăsurile rusești în timp real, în contextul în care ambele părți se confruntă cu o formă de război care s-a schimbat până la de nerecunoscut.

Ucraina are o capacitate de producție de arme rentabilă, de care Europa nu dispune. Țara are o dorință de luptă de care o mare parte a Europei nu dispune, după decenii în care a crezut că disputele dintre țări ar trebui rezolvate prin lege, nu prin arme, scrie editorialistul. Încercările NATO de a combate ieftin și eficient incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, României și Danemarcei au arătat clar că Alianța nu este încă pregătită să confrunte amenințarea reprezentată de Rusia.

„Nu sunt sigur că Ucraina poate câștiga fără SUA, darămite să-și recâștige întreg teritoriul. Nimeni nu poate fi sigur de acest lucru. Dar perspectivele nu sunt atât de lipsite de speranță pe cât cred unii. Prețul pe care Rusia îl plătește în sânge și bani pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu ucrainean capturat nu poate dura la nesfârșit și se explică doar prin obiectivele mult mai largi pe care le are de a redesena harta securității Europei în ansamblu”, scrie Champion.

Integrarea apărării nu necesită trimiterea de trupe europene pe linia frontului în Ucraina. Ucraina și Europa vor avea în continuare nevoie de sistemele americane Patriot, de informații și alte echipamente de apărare pe care doar Statele Unite le pot furniza, ca să nu mai vorbim de o umbrelă nucleară. Distanțarea completă este „nesustenabilă”, iar nevoia de a-l recompensa pe Trump pentru trădările sale cu lingușiri va continua neschimbată.

Ceea ce trebuie să se schimbe este atitudinea Europei față de Kiev, care ar trebui să vadă Ucraina ca pe un furnizor de produse de apărare, nu doar ca pe un consumator. Industria europeană de apărare ar trebui să se integreze cu cea a Ucrainei, în principal în domeniul dronelor și al feedback-ului operațional pe care producătorii ucraineni îl primesc din față, astfel încât să își poată îmbunătăți constant produsele. O dronă dezvoltată în Franța sau Germania va fi învechită până la momentul în care va fi produsă și implementată.

Acest lucru se întâmplă deja: Regatul Unit, Danemarca și alte câteva țări dezvoltă parteneriate cu Ucraina în domeniul producției de drone, dar astfel de procese trebuie accelerate, aprofundate și comunicate publicului larg.