 Prăbușirea platformei crypto Zondacrypto pune presiune pe conservatorii polonezi înainte de alegeri. Acuzații privind legături cu Rusia | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prăbușirea platformei crypto Zondacrypto pune presiune pe conservatorii polonezi înainte de alegeri. Acuzații privind legături cu Rusia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prăbușirea platformei poloneze de tranzacționare a criptomonedelor Zondacrypto a declanșat o anchetă privind presupuse fraude și spălare de bani și a căpătat rapid o puternică dimensiune politică.

Fondatorul Zondacrypto, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022
Fondatorul Zondacrypto, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022/ FOTO:X@freepiotsaw Foto: X/@freepiotsaw

Mii de clienți au pierdut accesul la fondurile lor, iar procurorii polonezi estimează că prejudiciul asociat activității platformei se ridică la cel puțin 2,4 miliarde de zloți, echivalentul a peste 535 de milioane de euro.

Scandalul are implicații și pentru scena politică de la Varșovia. Zondacrypto a sponsorizat mai multe organizații și formațiuni de dreapta, inclusiv partidul conservator Lege și Justiție (PiS), aflat anterior la guvernare.

Potrivit unei analize publicate de „European Pravda”, eventuale dovezi privind o colaborare între companie și politicienii de dreapta ar putea deveni o problemă serioasă pentru președintele Karol Nawrocki și pentru imaginea sa publică.

Acuzații privind legături cu Rusia

Premierul Donald Tusk a sugerat că povestea Zondacrypto are origini suspecte.

„Este legată de dispariția sau posibila moarte a fondatorului companiei, de bani ai mafiei ruse și de influența serviciilor secrete ruse”, a afirmat Tusk, referindu-se la platformă.

Zondacrypto și-a început activitatea în 2014 sub numele BitBay. Fondatorul său, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022 în circumstanțe care au rămas neclare.

Actualul director al companiei, Przemysław Kral, a fost pus sub acuzare pentru fraudă și, potrivit informațiilor citate, cooperează cu anchetatorii.

Autoritățile poloneze investighează inclusiv presupuse acte de corupție. În cadrul anchetei, Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice l-a reținut pe Radosław Piesiewicz, președintele Comitetului Olimpic Polonez, sub suspiciunea că ar fi primit mită și cadouri de valoare din partea conducerii platformei.

Acuzațiile urmează să fie stabilite de anchetatori și nu reprezintă, în acest stadiu, condamnări.

Finanțarea dreptei poloneze

Dimensiunea politică a scandalului este legată în special de sprijinul financiar acordat de Zondacrypto unor organizații conservatoare.

Compania a finanțat organizarea în Polonia a conferinței conservatoare americane CPAC și a sponsorizat postul de televiziune Republika.

Cea mai importantă susținere politică documentată public ar fi fost acordată partidului Lege și Justiție.

Printre persoanele menționate în legătură cu investigația se află fostul ministru al justiției și procuror general Zbigniew Ziobro, care a plecat în Statele Unite, precum și fostul său adjunct Marcin Romanowski, despre care autoritățile spun că se sustrage anchetei.

Guvernul actual a anunțat că va analiza și modul în care autoritățile au gestionat investigațiile în perioada în care Ziobro conducea Ministerul Justiției.

„Vom analiza de ce procuratura condusă de domnul Ziobro a investigat atât de ineficient dispariția fondatorului Zondacrypto, fără ca dosarul să fie soluționat”, au declarat reprezentanți ai guvernului.

Potrivit acestora, „cineva a lucrat foarte consecvent pentru promovarea și protejarea acestei companii”.

Zondacrypto ar fi transferat cel puțin 450.000 de zloți către Institutul Poloniei Suverane, un fond asociat cu Zbigniew Ziobro.

Jurnaliștii care investighează cazul susțin că asemenea operațiuni nu ar fi putut avea loc fără ca acestea să fie cunoscute de persoane aflate la vârful puterii politice de la acea vreme, inclusiv premierul Mateusz Morawiecki și liderul PiS, Jarosław Kaczyński.

Aceste afirmații fac în prezent obiectul investigațiilor și nu stabilesc existența unei responsabilități penale.

De ce este menționat președintele Nawrocki?

În centrul controverselor au ajuns și două decizii ale actualului președinte Karol Nawrocki.

Nawrocki a respins prin veto, în două rânduri, proiecte legislative susținute de coaliția de guvernare și menite să reglementeze piața criptomonedelor din Polonia în conformitate cu regulamentul european MiCA.

Președintele și-a justificat deciziile prin necesitatea de a proteja cetățenii și de a evita o presiune de reglementare excesivă asupra companiilor care operează legal.

În contextul scandalului Zondacrypto, însă, aceste veto-uri au căpătat o nouă semnificație politică.

Autorii analizei citate susțin că, dacă anchetatorii vor descoperi dovezi convingătoare privind o presupusă înțelegere între companie și politicieni de dreapta, reputația lui Nawrocki ar putea fi afectată.

Președintele a fost perceput până acum drept relativ rezistent la efectele scandalurilor politice asupra popularității sale.

Potrivit analizei, acest „scut” politic ar putea dispărea dacă ancheta va demonstra existența unor legături directe între președinte sau cercul său politic și Zondacrypto.

Scandalul ar putea avea consecințe și pentru dreapta poloneză înaintea alegerilor parlamentare din 2027. Autorii analizei îl descriu drept o posibilă „lebădă neagră” - un eveniment neașteptat, cu potențialul de a modifica semnificativ situația politică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Meteorologii europeni au publicat prima prognoză pentru iarnă. Un fenomen climatic major ar putea influența vremea
stirileprotv.ro
image
De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Gigi Becali mai pregăteşte o bombă după ce i-a luat pe Drăguş, Muhar şi Korenica: “Dau două milioane de euro, niciun sfanţ în plus”
fanatik.ro
image
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
libertatea.ro
image
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
digi24.ro
image
Takayuki Seto l-a uimit pe Ioanițoaia cu prețurile din Japonia! Au ajuns să fie mult mai mici decât în România
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Finanţe personale. Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
newsweek.ro
image
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
prosport.ro
image
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta mea trebuie să fiu aici”
playtech.ro
image
Denis Drăguş, transferat de FCSB! Gigi Becali: “A semnat! Le-am închis”. Ce clauză va avea atacantul. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Cum a încercat o femeie din Vaslui să-i fure iubitului 47.000 de euro. Amantul, principalul complice
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Oficial. Lista românilor care vor avea salariile scăzute din 2027
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea, întâlnire la cafea în New York: „Mândră că sunt româncă!” » Ce meserie ar fi ales dacă nu juca tenis
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Covrigul negru care atrage toate privirile în Șcheii Brașovului. Cât costă și ce conține, de fapt, produsul neobișnuit
actualitate.net
image
Sfaturile medicilor pentru a preveni pierderile de memorie. De ce uităm uneori lucruri mărunte
click.ro
image
Luxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică”
click.ro
image
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta
click.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
image
Sfaturile medicilor pentru a preveni pierderile de memorie. De ce uităm uneori lucruri mărunte

OK! Magazine

image
Ducele se însura cu alta, dar amanta îi purta deja copilul! Ibovnica nefericită pe care Leonardo da Vinci a făcut-o nemuritoare