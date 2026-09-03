Prăbușirea platformei crypto Zondacrypto pune presiune pe conservatorii polonezi înainte de alegeri. Acuzații privind legături cu Rusia

Prăbușirea platformei poloneze de tranzacționare a criptomonedelor Zondacrypto a declanșat o anchetă privind presupuse fraude și spălare de bani și a căpătat rapid o puternică dimensiune politică.

Fondatorul Zondacrypto, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022/ FOTO:X@freepiotsaw Foto: X/@freepiotsaw

Mii de clienți au pierdut accesul la fondurile lor, iar procurorii polonezi estimează că prejudiciul asociat activității platformei se ridică la cel puțin 2,4 miliarde de zloți, echivalentul a peste 535 de milioane de euro.

Scandalul are implicații și pentru scena politică de la Varșovia. Zondacrypto a sponsorizat mai multe organizații și formațiuni de dreapta, inclusiv partidul conservator Lege și Justiție (PiS), aflat anterior la guvernare.

Potrivit unei analize publicate de „European Pravda”, eventuale dovezi privind o colaborare între companie și politicienii de dreapta ar putea deveni o problemă serioasă pentru președintele Karol Nawrocki și pentru imaginea sa publică.

Acuzații privind legături cu Rusia

Premierul Donald Tusk a sugerat că povestea Zondacrypto are origini suspecte.

„Este legată de dispariția sau posibila moarte a fondatorului companiei, de bani ai mafiei ruse și de influența serviciilor secrete ruse”, a afirmat Tusk, referindu-se la platformă.

Zondacrypto și-a început activitatea în 2014 sub numele BitBay. Fondatorul său, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022 în circumstanțe care au rămas neclare.

Actualul director al companiei, Przemysław Kral, a fost pus sub acuzare pentru fraudă și, potrivit informațiilor citate, cooperează cu anchetatorii.

Autoritățile poloneze investighează inclusiv presupuse acte de corupție. În cadrul anchetei, Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice l-a reținut pe Radosław Piesiewicz, președintele Comitetului Olimpic Polonez, sub suspiciunea că ar fi primit mită și cadouri de valoare din partea conducerii platformei.

Acuzațiile urmează să fie stabilite de anchetatori și nu reprezintă, în acest stadiu, condamnări.

Finanțarea dreptei poloneze

Dimensiunea politică a scandalului este legată în special de sprijinul financiar acordat de Zondacrypto unor organizații conservatoare.

Compania a finanțat organizarea în Polonia a conferinței conservatoare americane CPAC și a sponsorizat postul de televiziune Republika.

Cea mai importantă susținere politică documentată public ar fi fost acordată partidului Lege și Justiție.

Printre persoanele menționate în legătură cu investigația se află fostul ministru al justiției și procuror general Zbigniew Ziobro, care a plecat în Statele Unite, precum și fostul său adjunct Marcin Romanowski, despre care autoritățile spun că se sustrage anchetei.

Guvernul actual a anunțat că va analiza și modul în care autoritățile au gestionat investigațiile în perioada în care Ziobro conducea Ministerul Justiției.

„Vom analiza de ce procuratura condusă de domnul Ziobro a investigat atât de ineficient dispariția fondatorului Zondacrypto, fără ca dosarul să fie soluționat”, au declarat reprezentanți ai guvernului.

Potrivit acestora, „cineva a lucrat foarte consecvent pentru promovarea și protejarea acestei companii”.

Zondacrypto ar fi transferat cel puțin 450.000 de zloți către Institutul Poloniei Suverane, un fond asociat cu Zbigniew Ziobro.

Jurnaliștii care investighează cazul susțin că asemenea operațiuni nu ar fi putut avea loc fără ca acestea să fie cunoscute de persoane aflate la vârful puterii politice de la acea vreme, inclusiv premierul Mateusz Morawiecki și liderul PiS, Jarosław Kaczyński.

Aceste afirmații fac în prezent obiectul investigațiilor și nu stabilesc existența unei responsabilități penale.

De ce este menționat președintele Nawrocki?

În centrul controverselor au ajuns și două decizii ale actualului președinte Karol Nawrocki.

Nawrocki a respins prin veto, în două rânduri, proiecte legislative susținute de coaliția de guvernare și menite să reglementeze piața criptomonedelor din Polonia în conformitate cu regulamentul european MiCA.

Președintele și-a justificat deciziile prin necesitatea de a proteja cetățenii și de a evita o presiune de reglementare excesivă asupra companiilor care operează legal.

În contextul scandalului Zondacrypto, însă, aceste veto-uri au căpătat o nouă semnificație politică.

Autorii analizei citate susțin că, dacă anchetatorii vor descoperi dovezi convingătoare privind o presupusă înțelegere între companie și politicieni de dreapta, reputația lui Nawrocki ar putea fi afectată.

Președintele a fost perceput până acum drept relativ rezistent la efectele scandalurilor politice asupra popularității sale.

Potrivit analizei, acest „scut” politic ar putea dispărea dacă ancheta va demonstra existența unor legături directe între președinte sau cercul său politic și Zondacrypto.

Scandalul ar putea avea consecințe și pentru dreapta poloneză înaintea alegerilor parlamentare din 2027. Autorii analizei îl descriu drept o posibilă „lebădă neagră” - un eveniment neașteptat, cu potențialul de a modifica semnificativ situația politică.