Crește interesul pentru Liberty Galați. O companie chineză a trimis reprezentanți la combinat

Interesul pentru combinatul siderurgic Liberty Galați continuă să crească, pe măsură ce platforma se pregătește pentru o posibilă vânzare prin negociere directă.

Combinatul urmează să fie scos la vânzare prin negociere directă Foto: FB Liberty Galați

Marți, combinatul a fost vizitat pentru prima dată de reprezentanții grupului chinez Risun Group, una dintre cele mai mari companii din lume în producția de cocs metalurgic și produse chimice din cărbune, potrivit News.ro.

Vizita delegației chineze vine după ce alte trei companii au trimis echipe de management pentru a evalua oportunitatea unei eventuale achiziții. Spre deosebire de ceilalți potențiali investitori, activi în industria oțelului, Risun Group nu produce oțel, însă este un actor-cheie în lanțul de aprovizionare al siderurgiei.

Potrivit unei informări interne transmise angajaților și consultate de News.ro, „o delegaţie a RISUN Group - China a vizitat, astăzi, combinatul şi s-a întâlnit cu managementul local, care a prezentat, în detaliu, capabilităţile tehnice şi comerciale ale Combinatului, precum şi situaţia actuală”.

În timpul vizitei, reprezentanții companiei au analizat principalele facilități ale combinatului, inclusiv zonele de producție din fluxul primar și laminoarele.

Risun Group, un lider mondial în producția de cocs metalurgic

Risun Group operează în domenii precum producția de cocs, industria chimică, energie, minerit și digitalizare. Compania, fondată în 1995, deține unități de producție în China și Mongolia și își extinde în prezent activitatea în Indonezia.

Deși nu produce oțel, grupul este considerat cel mai mare producător și furnizor independent de cocs metalurgic din lume.

Liberty Galați a atras deja interesul altor investitori

Combinatul gălățean urmează să fie scos la vânzare prin negociere directă, după două tentative de valorificare prin licitație care au eșuat. Prețurile de pornire au fost de 709 milioane de euro, respectiv 463 milioane de euro.

În ultimele luni, platforma siderurgică a mai fost vizitată de delegații ale grupului indian Jindal Steel, ale UMB Steel, companie controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, precum și ale Metinvest, grupul deținut de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.