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SUA avertizează Polonia asupra unei posibile provocări ruse. Donald Tusk: „Ne pregătim pentru orice scenariu”

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Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că următoarele luni ar putea fi „critice” pentru securitatea Europei de Est, după informații potrivit cărora Statele Unite a avertizat Varșovia asupra unei posibile provocări militare rusești menite să testeze reacția NATO.

Soldat armata poloneză FOTO: X
Soldat armata poloneză FOTO: X

„Nu vreau să sperii pe nimeni, dar următoarele luni ar putea fi într-adevăr critice, inclusiv din cauza schimbării naturii războiului. Aceste îngrijorări sunt resimțite în mod deosebit în statele baltice”, a declarat Donald Tusk vineri, în fața jurnaliștilor.

Publicația poloneză Onet a relatat că surse apropiate președintelui Karol Nawrocki au susținut că Statele Unite au transmis Varșoviei mai multe avertismente privind un posibil plan de atac asupra Poloniei.

Până în prezent, Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit un punct de vedere oficial și nu au răspuns solicitărilor de comentarii formulate de BBC.

Infrastructura poloneză ar putea fi ținta unor atacuri

Potrivit informațiilor publicate și de cotidianul britanic The Telegraph, scenariile analizate ar include atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii poloneze ori chiar infiltrarea unor militari pe teritoriul statului membru NATO.

Scopul unei asemenea acțiuni ar fi, potrivit surselor citate, exercitarea de presiuni asupra aliaților occidentali ai Ucrainei pentru a reduce sau suspenda sprijinul militar acordat Kievului în războiul declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Întrebat despre informațiile apărute în presă, Donald Tusk a insistat că autoritățile poloneze tratează cu seriozitate avertismentele primite.

„Să nu ne fie frică, ne pregătim pentru diverse situații, dar nu le putem ignora... Suntem conștienți de amenințări, inclusiv datorită informațiilor primite de la aliații noștri”, a afirmat premierul polonez.

Summit NATO în Turcia și presiuni pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează să participe săptămâna viitoare în Turcia la summitul NATO, alături de liderii celorlalte state membre ale Alianței.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că reuniunea va demonstra faptul că statele europene răspund solicitărilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind majorarea bugetelor destinate apărării.

Totodată, liderii aliați sunt așteptați să își reafirme angajamentul de a continua finanțarea și furnizarea de armament pentru Ucraina.

Temeri privind provocări și operațiuni de tip „steag fals”

Nu este pentru prima dată când liderii polonezi avertizează asupra posibilității unor acțiuni ostile din partea Rusiei împotriva statelor NATO.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times în luna aprilie, Donald Tusk declara că Rusia ar putea ataca un stat membru al Alianței „în câteva luni”.

La sfârșitul lunii iunie, vicepremierul și ministrul de Externe al Poloniei, Radek Sikorski, declara pentru CBS News că nu exclude posibilitatea unei operațiuni rusești de tip „steag fals” în următorii doi ani, menită să creeze un pretext pentru atacarea unui stat NATO.

Și statele baltice și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea regiunii în fața unei eventuale agresiuni rusești.

Presa din Letonia a relatat în luna iunie că serviciile de informații ale țării au avertizat asupra unor posibile provocări militare rusești în regiune sau pe teritoriul Poloniei.

De asemenea, ambasadorul Lituaniei la NATO a apreciat joi că este mai probabil ca Moscova să recurgă la forme de război hibrid, precum incursiuni cu rachete sau drone, decât la o invazie militară convențională.

Potrivit Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor membrilor alianței, care au obligația de a interveni în apărarea statului agresat.

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