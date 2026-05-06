Scandalul cripto din Polonia. Un magnat fugar și acuzații de spionaj în centrul luptei dintre premierul Tusk și președintele Nawrocki

O dispută acerbă privind reglementarea pieței activelor digitale alimentează conflictul politic dintre premierul pro-european Donald Tusk și președintele naționalist Karol Nawrocki.

Ceea ce a început ca o investigație asupra unei platforme de schimb de criptomonede, fost sponsor al unor evenimente conservatoare de anvergură, s-a transformat într-o criză politică majoră la Varșovia, scrie politico.eu.

Platforma Zondacrypto este vizată de procurorii polonezi pentru pierderi estimate la cel puțin 350 de milioane de zloți (aproximativ 82,5 milioane de euro). Anchetatorii susțin că utilizatorii au fost induși în eroare, în timp ce directorul firmei, Przemysław Kral, se află în prezent în Israel. Acesta respinge acuzațiile, declarându-se nevinovat și susținând că platforma este în continuare solvabilă.

O bătălie electorală cu ramificații transatlantice

Fiasco-ul Zondacrypto a devenit muniție politică în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Premierul Donald Tusk, liderul Coaliției Civice (centru-dreapta), folosește cazul pentru a forța implementarea normelor europene MiCA (Markets in Crypto-Assets). De cealaltă parte, președintele Karol Nawrocki și susținătorii săi din partidul Lege și Dreptate (PiS) se opun, acuzând guvernul de abuz de putere.

Scandalul are și o dimensiune americană: Zondacrypto a sponsorizat ediția poloneză a conferinței conservatoare CPAC, unde Kristi Noem, fost secretar pentru securitate internă în administrația Trump, și-a exprimat susținerea pentru Nawrocki.

Acuzații de „bani rusești” și spionaj

Premierul Tusk a ridicat miza conflictului, legând eșecul platformei de refuzul președintelui Nawrocki de a promulga legile de reglementare. Mai grav, într-o sesiune parlamentară cu ușile închise, Tusk a lansat acuzații explozive, susținând că succesul financiar al Zondacrypto ar proveni din surse obscure rusești.

„Succesul financiar al companiei provine nu doar din bani rusești legați de așa-numita Bratva — una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia — ci și de agențiile de informații ruse”, a declarat Donald Tusk în spațiul public, după audieri.

Ministrul de finanțe, Andrzej Domański, a întărit poziția guvernului, subliniind necesitatea unor reglementări stricte pentru a preveni haosul și fraudele.

Reacția opoziției și a industriei

Președintele Nawrocki a criticat dur abordarea guvernului, declarând pentru serviciul de știri Kanał Zero că reglementările excesive riscă să distrugă piața de profil din Polonia. „Guvernul vrea să elimine întreaga piață a criptomonedelor printr-o abordare brutală, afectându-i și pe cei care operează onest”, a afirmat acesta.

Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a încercat să distanțeze partidul de acest scandal, negând orice legătură financiară între formațiunea sa și Zondacrypto. Într-o turnură neașteptată, Kaczyński s-a declarat un susținător ferm al interzicerii totale a criptomonedelor.

Impactul asupra investitorilor

În timp ce politicienii se acuză reciproc, sute de investitori păgubiți încearcă să își recupereze fondurile. Avocații care reprezintă clienții Zondacrypto raportează pierderi individuale care variază de la câteva mii de zloți până la sume de șapte cifre.

Procuratura Regională din Katowice continuă investigația privind blocarea retragerilor de fonduri, într-un caz care promite să redefinească nu doar peisajul digital al Poloniei, ci și echilibrul de putere dintre principalele instituții ale statului.