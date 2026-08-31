 Incident suspect într-un stat NATO. O fabrică de drone din Polonia a luat foc, iar autoritățile iau în calcul o acțiune teroristă | adevarul.ro
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Incident suspect într-un stat NATO. O fabrică de drone din Polonia a luat foc, iar autoritățile iau în calcul o acțiune teroristă

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Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru o posibilă infracțiune cu caracter terorist, după incendiul izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de drone din orașul Skarzysko-Kamienna, în centrul Poloniei.

Polonia a raportat în mai multe rânduri incidente se securitate asociate Rusiei
Polonia a raportat în mai multe rânduri incidente se securitate asociate Rusiei Foto: arhivă Profimedia

Incendiul a avut loc la o unitate aparținând WB Electronics, unul dintre cei mai importanți producători privați de sisteme electronice de apărare din Polonia, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Alarma a fost dată de agenții de pază ai fabricii la scurt timp după miezul nopții, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul în aproximativ două ore.

După stingerea focului, la fața locului au intervenit echipe ale poliției și reprezentanți ai Agenției pentru Securitate Internă (ABW), care au început primele verificări.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, investigația vizează „participare la activităţi ale unui serviciu de informaţii străin împotriva Republicii Polonia şi o infracţiune cu caracter terorist”, constând în provocarea intenționată a incendiului prin utilizarea unui dispozitiv care conținea materiale inflamabile.

Anchetatorii nu au oferit detalii despre modul de operare și nici nu au indicat statul care s-ar afla în spatele presupusului atac asupra fabricii situate la aproximativ 140 de kilometri sud de Varșovia.

Suspiciuni pe fondul temerilor privind războiul hibrid

Incidentul de la WB Electronics  are loc într-un context de securitate tensionat în Europa. În ultimii ani, mai multe state membre NATO au raportat acțiuni de sabotaj, spionaj sau alte operațiuni de tip „război hibrid”, pe care le-au asociat cu Rusia.

Polonia se află în prima linie a sprijinului acordat Ucrainei după invazia rusă și reprezintă principalul coridor de tranzit pentru o mare parte din ajutorul militar și umanitar destinat Kievului.

Stat membru al Uniunii Europene și NATO, Polonia are frontieră atât cu Rusia, cât și cu Ucraina și s-a confruntat, la fel ca alte țări din regiune, cu incidente legate de pătrunderea pe teritoriul său a unor drone sau rachete identificate ca având origine rusă.

Anchetatorii polonezi continuă cercetările pentru a stabili cauzele incendiului și eventualii responsabili.

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