Autoritățile poloneze analizează posibilitatea ca o rachetă sau o dronă înarmată să fi lovit teritoriul Poloniei în dimineața zilei de 20 noiembrie, după ce o explozie a fost raportată în zona localității Chmielek, din districtul Biłgoraj, în estul țării, aproape de granița cu Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute până în prezent, imaginile distribuite pe rețelele sociale psurprind momentul unei explozii produse în jurul orei locale 06:35.

Foto: captura X GeoInsider

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial nici tipul obiectului, nici proveniența acestuia, potrivit Defense 24.

Incidentul are loc în contextul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei cu rachete și drone, care a vizat inclusiv regiunile vestice ale țării, situate în apropierea frontierei poloneze. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze desfășoară verificări privind o posibilă încălcare a spațiului aerian al Poloniei.

„O încercare de a crește presiunea politică”

Analistul Aleksander Olech apreciază că momentul nu este întâmplător și survine la doar câteva ore după discuțiile trilaterale dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate în China.

„În evaluarea mea, Putin dorește să demonstreze că Rusia își poate continua atacurile, în timp ce cere cât mai multe concesii în cadrul negocierilor”, afirmă acesta. Potrivit analistului, este vorba despre „o demonstrație a capacităților militare și o încercare de a crește presiunea politică”.

În același timp, liderii europeni s-au reunit joi la Berlin pentru a discuta continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

În opinia expertului, „prioritatea trebuie să fie acum consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei”, subliniind că aceasta este „din ce în ce mai mult o chestiune care ține nu doar de protejarea Ucrainei, ci și a teritoriului NATO”.

Autoritățile poloneze nu au oferit încă o concluzie oficială privind natura exploziei, iar investigația este în desfășurare.

Amintim că Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, vizând în special capitala Kiev, dar și alte regiuni ale țării. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în urma bombardamentelor asupra capitalei. Mai multe poduri și obiective de infrastructură critică au fost avariate, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică, apă și căldură.