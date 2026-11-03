Donald Tusk acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Polonia pe fondul conflictului dintre guvern și președinte: „Cu toții cunoaştem metoda rusă”

Premierul polonez Donald Tusk a acuzat marți Rusia că încearcă să alimenteze instabilitatea în Polonia, profitând de conflictul dintre guvern și președintele Karol Nawrocki privind Tribunalul Constituțional.

Premierul polonez Donald Tusk. Foto: Profimedia

Tensiunile dintre președintele naționalist Karol Nawrocki și executivul pro-european condus de Tusk s-au amplificat în urma unei dispute privind numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional.

Conflictul a escaladat în weekend, după ce președintele instanței, un aliat al taberei naționaliste care l-a susținut pe Nawrocki, a fost suspendat. Decizia a provocat proteste în fața sediului instituției.

În acest context, mai mulți politicieni ruși, printre care Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, au calificat măsurile guvernului polonez drept o „lovitură de stat”.

Donald Tusk a susținut că Moscova și politicienii pro-ruși încearcă să exploateze conflictele interne pentru a crea tensiuni și un sentiment de instabilitate. Premierul a făcut referire și la presupusele intervenții rusești în dezbaterile politice din Statele Unite, inclusiv în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează Reuters.

„Observăm activitatea Rusiei şi a politicienilor pro-ruşi - atât la nivel internaţional, cât şi în ţară - concentrată asupra cauzei noastre, care constă în apărarea Tribunalului Constituţional împotriva comportamentului agresiv al politicienilor şi al demonstranţilor pe care aceştia îi provoacă. Cu toţii cunoaştem metoda rusă de a se implica în conflictele interne. Astăzi, asistăm la tensiuni provocate de ruşi, fie în legătură cu alegerile de la jumătatea mandatului (din SUA), fie prin alimentarea unui sentiment de instabilitate (în Polonia), bazat pe comportamentul agresiv al politicienilor din opoziţie şi al preşedintelui”, a declarat Tusk în şedinţa de guvern.

Deși se află într-o confruntare politică puternică, atât Tusk, cât și Nawrocki au poziții critice față de Rusia, în special în legătură cu invazia Ucrainei din 2022. Ambii susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare, invocând amenințările la adresa securității Poloniei și a Europei.