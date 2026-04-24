Doi români și un columbian rafinau cocaină într-un laborator clandestin din Perugia

Un laborator clandestin pentru producerea și rafinarea cocainei a fost descoperit de carabinieri în zona italiană Perugia, în urma unei operațiuni desfășurate în localitatea Foligno. Un bărbat și o femeie de origine română, în vârstă de 27 și 47 de ani, precum și un cetățean columbian de 44 de ani au fost arestați. Intervenția nu a fost fără incidente.

Anchetatorii au descins într-o vilă transformată într-o veritabilă rafinărie de droguri, unde au fost arestați trei cetățeni străini: un bărbat și o femeie de origine română, în vârstă de 27 și 47 de ani, precum și un cetățean columbian de 44 de ani. Aceștia sunt acuzați de producerea, rafinarea și deținerea de stupefiante în scopul comercializării, conform publicației italiene Perugia Today.

În interiorul imobilului, polițiștii au descoperit un laborator artizanal destinat transformării pastei de coca în clorhidrat de cocaină. Potrivit autorităților, au fost găsite aproximativ 7,4 kilograme de substanță, atât cocaină deja procesată, cât și pastă brută, alături de solvenți chimici și echipamente utilizate în procesul de rafinare.

De asemenea, anchetatorii au identificat o presă hidraulică folosită pentru fabricarea plăcilor de cocaină de un kilogram, marcate cu un logo specific, precum și recipiente mari cu amestecuri aflate în proces de prelucrare.

În urma percheziției, au fost confiscate telefoane mobile, documente și două manuscrise redactate în spaniolă și italiană, care conțineau instrucțiuni detaliate pentru procesarea cocainei.

Momentul intervenției a fost tensionat, deoarece femeia de origine română ar fi încercat să opună rezistență și a îndreptat un pistol spre agenți.

Ulterior, s-a stabilit că arma era una de antrenament, fără muniție. Aceasta a fost imobilizată fără ca cineva să fie rănit.

Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea din spatele operațiunii.